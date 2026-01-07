Racing ya se mueve pensando en lo que viene. Mientras el mercado de pases sigue activo y la llegada de Valentín Carboni desde Italia le aporta jerarquía y creatividad al mediocampo, Gustavo Costas empieza a mirar más allá del presente inmediato. Y en ese plan aparece un nombre que en el club conocen bien, pero que ahora empieza a asomar para todos: Gonzalo Sosa.

La historia del juvenil parece sacada de un cuento de potrero. Racing se quedó con su pase a cambio de diez pelotas, una negociación casi simbólica que hoy suena a ganga. Nacido el 3 de mayo de 2005 en Rafael Castillo, Sosa dio sus primeros pasos en Boca, donde ya mostraba una técnica distinta. Las dificultades familiares para sostener el traslado hasta Casa Amarilla lo empujaron a buscar continuidad en Defensa y Justicia, más cerca de su casa en Florencio Varela.

Su estadía en el Halcón fue corta. Los captadores de Racing no tardaron en detectar algo especial y lo llevaron al Predio Tita Mattiussi, donde empezó a destacarse rápidamente. Enganche fino, creativo, con panorama y una relación natural con la pelota, Sosa comenzó a llamar la atención dentro y fuera del club.

El camino, sin embargo, no fue lineal. En 2021, cuando jugaba en Séptima División, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en un partido ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Fue un golpe duro. Cirugía, recuperación larga y el desafío de volver a confiar en su cuerpo. Lo hizo. Y volvió mejor.

Con el correr de los meses recuperó nivel y protagonismo, al punto de despertar el interés de gigantes europeos. Barcelona y Real Madrid fueron los que más fuerte se acercaron, aunque también hubo sondeos de clubes como Manchester United, Bayern Múnich, Milan, PSG, Manchester City, Newcastle y Juventus. Racing tomó nota y no dudó: a comienzos de 2024 le hizo firmar su primer contrato profesional, vigente hasta diciembre de 2028, con una cláusula de salida de 15 millones de dólares.

Después de una buena temporada en la Reserva, Costas decidió dar el siguiente paso. Sosa fue incluido en la pretemporada que el plantel realiza en Ciudad del Este, Paraguay, como parte del grupo de juveniles que empiezan a pedir pista. Comparte esa experiencia con Gonzalo Reyna y Benjamín González, aunque en su caso es la primera vez tan cerca del plantel principal.

Racing ya apostó. Lo hizo cuando lo trajo casi en silencio, cuando lo sostuvo tras la lesión y cuando le cerró la puerta a Europa antes de tiempo. Ahora empieza otra etapa: la de demostrar que aquella negociación por diez pelotas escondía mucho más que una promesa.