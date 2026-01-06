La madrugada del 24 de enero de 2013 quedó marcada para siempre en la historia de Racing. No por un título, ni por una hazaña deportiva, sino por un crimen brutal ocurrido puertas adentro del club. Doce años después, la Justicia dictó un fallo que sacude a Avellaneda: "Racing Club Asociación Civil deberá indemnizar con casi 200 millones de pesos a la familia de Nicolás Pacheco, el socio y periodista partidario asesinado en una de sus sedes".

La sentencia fue dictada por el juez nacional de primera instancia en lo civil Jorge Sobrino Reig, quien consideró que el club incumplió de manera absoluta el deber de seguridad que tenía a su cargo. La resolución alcanza tanto a la institución como a su aseguradora y a los tres autores materiales del homicidio, y ordena el pago solidario de 199.720.000 pesos más intereses y costas. El fallo es apelable ante la Cámara Nacional en lo Civil.

Pacheco fue hallado sin vida en la sede que Racing posee en la calle Nogoyá, en el barrio porteño de Villa del Parque. Horas antes había participado de un asado junto a otros socios. Según quedó probado en la causa penal, fue atacado a golpes por Aníbal Domínguez Butler, Enrique Rulet y Juan Carlos Rodríguez, quienes luego intentaron encubrir el crimen arrojando su cuerpo a la pileta de natación para simular un accidente.

La autopsia desbarató la maniobra. Nicolás Pacheco no murió ahogado. Falleció producto de múltiples golpes, contusiones, fractura de cráneo y una hemorragia craneoencefálica que terminó provocándole la muerte. En 2016, los tres agresores fueron condenados a 12 años de prisión por homicidio simple. La condena quedó firme tras ser confirmada por la Cámara de Casación y la Corte Suprema.

En el plano civil, el juez recordó que la existencia de una condena penal firme impide reabrir cualquier discusión sobre los hechos y la responsabilidad de los autores materiales. El foco del fallo estuvo puesto en la conducta del club.

Para el magistrado, entre Racing y Pacheco existía una relación de consumo, lo que implicaba una obligación de seguridad de resultado. En ese sentido, sostuvo que la institución no garantizó condiciones mínimas de protección dentro de la sede y rechazó el intento del club de desligarse de responsabilidad argumentando que el hecho fue causado exclusivamente por terceros.

La sentencia detalló graves irregularidades en el funcionamiento del lugar: falta de control en el ingreso y egreso de personas, incumplimiento del horario de cierre y permanencia de asistentes durante la madrugada sin supervisión. Para la Justicia, el escenario estaba servido para que ocurriera una tragedia.

El fallo fue contundente: el crimen de Nicolás Pacheco pudo haberse evitado. Y por no haber hecho lo necesario para impedirlo, Racing deberá responder civilmente. Una condena que no repara la pérdida, pero que deja una marca profunda en la historia institucional del club.