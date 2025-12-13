Desde las 21 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Racing y Estudiantes definen al campeón del Torneo Clausura de la Liga Profesional, cotejo tendrá a dos equipos que en las últimas temporadas viene siendo protagonistas, La Academia con Gustavo Costas, el Pincha junto a Eduardo Domínguez.

La temporada 2024 lo tuvo a ambos festejando, y en la actual pueden cerrar de la mejor forma. El reducto santiagueño le sienta bien a Domínguez, donde ya supo levantar dos trofeos al mando de Estudiantes. En el 2024, superó en la final de la Copa de la Liga a Vélez por 4-3 en los penales, y posteriormente derrotó al mismo equipo pro el trofeo de campeones.

Previo a ambos logros en el año pasado, ganó la Copa Argentina del 2023, siendo la primera estrella con el club de La Plata, y la tercera en su campaña como DT, ya que previamente había ganado la Supercopa de Uruguay en el 2019, y la Copa de la Liga 2021 con Colón.

Desde las 21hs se definirá al nuevo campeón del fútbol argentino

Por su parte Gustavo Costas, va por su primer logro en el plano local con Racing. El DT ídolo de la institución cortó la sequía de logros internacional para La Academia temporada pasada ganando la Copa Sudamericana ante el Cruzeiro, y en este año se quedó con la Recopa Sudamericana derrotando a Botafogo, ganador de la Libertadores.

Para el veterano DT, podría ser el título 12 en su carrera y el primero en el plano local en Argentina, ya que anteriormente logró dos en Perú con Alianza Lima, uno en Paraguay con Cerro Porteño, uno e Ecuador con Barcelona, y cinco en independiente Santa Fe, en Colombia.

La temporada 2025 del fútbol argentino sumará un nuevo campeón a la lista, que dejó a Vélez con dos coronas (Supercopa Argentina y Copa internacional) Independiente Rivadavia de Mendoza (Copa Argentina) Platense (Torneo Apertura) Rosario Central (Campeón de la tabla anual) Solo quedaría definir el trofeo de campeones donde el vencedor de la final de hoy 21hs, se mida ante el calamar, ganador del apertura.