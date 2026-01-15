El Rally Dakar 2026 ya se corre con el corazón en la boca y Luciano Benavides dio el paso más importante de su carrera deportiva. A falta de apenas dos etapas para el final, el piloto argentino se convirtió en el nuevo líder de la general en motos y quedó a las puertas de una consagración histórica a bordo de su KTM.

La undécima etapa, entre Bisha y Al Henakiyah, fue un ejercicio de inteligencia y templanza. Con 346 kilómetros cronometrados y más de 500 de enlace, el salteño entendió el momento de la carrera y priorizó la estrategia por sobre la victoria parcial. Benavides terminó cuarto, cuidando la moto y el físico, mientras el triunfo quedó en manos del estadounidense Skyler Howes (Honda), con un tiempo de 3h09m02s.

Detrás de Howes llegaron Adrien Van Beveren, a solo 21 segundos, y el joven español Edgar Canet, completando el podio de una etapa que empezó a definir el Dakar. El verdadero movimiento, sin embargo, se dio en la clasificación general.

Benavides aprovechó la regulación de Ricky Brabec, quien levantó el ritmo en el tramo final para no abrir pista en la próxima especial. Esa decisión le permitió al argentino pasar al frente de la tabla acumulada y tomar el liderazgo con apenas 23 segundos de ventaja sobre el estadounidense, una diferencia mínima que anticipa un cierre electrizante.

Más atrás, el español Tosha Schareina se mantiene tercero, aunque ya a más de 15 minutos del líder, mientras que el australiano Daniel Sanders, último campeón, sigue en carrera pese a correr con el hombro vendado tras una fuerte caída.

Este viernes se disputará la penúltima etapa, con más de 310 kilómetros cronometrados, en lo que promete ser una batalla sin margen de error. Benavides ya está arriba. Ahora, el desafío será resistir la presión y escribir su nombre en la historia grande del Dakar.