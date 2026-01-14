En la décima etapa del Rally Dakar 2026, disputada en Arabia Saudita, Luciano Benavides mejoró sus tiempos y se posicionó en segundo lugar en motos. El argentino, que pilotea una KTM 450, quedó a tan solo 56 segundos del nuevo líder, el estadounidense Ricky Brabec, de Honda, y sigue soñando con el campeonato.

Fue una etapa clave para el salteño en su lucha por mantenerse en la pelea por la victoria en la categoría motos. Luego del traspié de ayer, hoy se recuperó pese a una caída y logró salir tras quedarse enterrado en una duna. A pesar de eso, mantuvo un buen ritmo, pero por los mencionados problemas a partir del tercer punto de control fue superado por el francés Adrien Van Beveren, ganador del décimo tramo. Además, Benavides se vio beneficiado por la caída de Daniel Sanders a mitad del parcial. El australiano, puntero hasta ese momento, sufrió un traumatismo en el hombro izquierdo que enterró sus aspiraciones.

"Fue una locura estas dos etapas. Estoy cansado, pero estoy acá. Ayer arranqué mal, con un error que cometí en un lugar donde todos se equivocaron. Pero por algo pasan las cosas. Quedé en una buena posición para hoy. Empecé muy bien, luego tuve una caída en una duna, nada grave", dijo el competidor albiceleste de KTM a los medios una vez que finalizó la etapa de hoy. Luciano busca seguir los pasos de su hermano Kevin Benavides, campeón en motos del Rally Dakar en 2021 y 2023, y se mantiene como uno de los principales candidatos para quedarse con la victoria en esta edición, que a la que le restan solamente tres etapas.