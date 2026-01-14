El Rally Dakar 2025 entra en etapa de definición. El representante neuquino Santiago Rostan realizó una de sus mejores presentaciones en la competencia, tras quedar en el puesto 21 en motos Rally y escalar varias posiciones en la general. Mismo caso para Benavides, quien tras tener una floja 9na etapa, se recuperó quedando segundo a menos de un minuto del líder.

Pasó otra maratón, esta vez desde el Campamento Refugio hasta Bisha, con un especial de 368 kilómetros de especial y 52 de enlace. Tras pasar una noche sin asistencia externa, los pilotos argentinos volvieron a la carga mostrando una mejorada producción con relación al día martes.

Santiago Rostan quedó en el puesto 31 de la general en motos, y 21 en la categoría Rally 2, que le permitió subir varias posiciones en la general, donde se ubica en el puesto 33° entre todos los competidores, y 23° en su categoría, cerca del gran objetivo de quedar en el Top 20.

Por su parte Luciano Benavides logró recuperar mucho del terreno perdido en la etapa del martes, quedando tercero con un tiempo de 4:19:47, por detrás del francés Van Beveren, y el ahora líder Brabec.

Benavides recuperó terreno y quedó cerca de la punta en la principal categoría en motos

El salteño achicó la distancia a menos de un minuto con relación al estadounidense, quedando segundo con una diferencia de 00:56. El australiano Sanders recibió una penalización y cayó del 1 al 4to lugar.

Por otro lado, en Challenger, tras una 9na etapa para el olvido, donde una rotura en el motor alejó a la pareja Cavigliasso- Pertegarini de la cima, comenzó la remontada, donde los campeones defensores quedaron cuartos, a una diferencia considerable de los lideres españoles Navarro- Rosa (+ 51:24) pero cerca del podio que hoy completa el chileno Del Rio y el argentino Jacomy.

En la 10°, Kevin Benavides quedó tercero junto a Sisterna, quedando en la general en el puesto 10. La otra dupla nacional: Zille-Cesana, se mantiene sextos.

La etapa 11 comenzará abrir el principio del fin, cuando se una Bisha con Al Henakitah con un especial de 98kilómetros y un enlace de 702.