Una charla casual dentro de la casa de Gran Hermano terminó generando repercusión fuera del reality. Durante una conversación entre participantes, Carmiña dejó entrever que mantiene una relación previa con el conductor del programa, Santiago del Moro, y el comentario no tardó en llamar la atención de quienes siguen el ciclo.

El momento ocurrió mientras Carmiña hablaba con Danelik en el living de la casa. La conversación giraba en torno a un saludo que el conductor había hecho al aire durante la transmisión del programa. Fue entonces cuando Danelik interpretó que ese mensaje podía tener un destinatario claro dentro del reality.

“Hoy Santiago dijo: 'Te amo Paraguay'. A vos te lo dijo”, comentó la participante en medio de la charla. La frase dejó abierta la posibilidad de que el saludo tuviera una referencia directa a Carmiña, quien no evitó responder al comentario.

Ante esa observación, la jugadora explicó cuál cree que es el motivo por el que el conductor suele mencionar a Paraguay durante el programa. “Sí, pero yo creo que lo dice porque tengo una amistad con él”, respondió Carmiña, dejando entrever que existe un vínculo previo entre ambos.

La escena no tardó en circular en redes sociales y fue retomada en distintos programas de televisión, ya que resulta extraña esta cercanía. Se debe a que Santiago del Moro siempre resalta la necesidad de no acercarse a los participantes durante el juego para no generar empatía que interceda en su percepción de las jugadas que se realizan.

Ante esto, la periodista Marina Calabró explicó que Carmiña tiene una trayectoria vinculada al periodismo de espectáculos en Paraguay y recordó que su trabajo la había puesto en contacto con el conductor años atrás. “Carmiña es una periodista de espectáculos del Paraguay, que yo la recuerdo porque cuando hacíamos Infama con Del Moro, la convocábamos muchas veces”.

Según detalló la analista, el vínculo entre ambos se habría construido a partir de coberturas periodísticas que la periodista realizaba desde su país. “Nos tocó todo el tema de las joyas de Moria en Paraguay. ¿Te acordás? Entonces era como la corresponsal”.

En ese contexto, Calabró también describió el perfil profesional de la participante dentro del mundo del espectáculo. “Siempre le gustó su laburo a Santiago, porque es picante, porque va al frente, porque siempre tiene como una opinión disruptiva. Me parece que ella cuando habla de amistad refiere a eso”.