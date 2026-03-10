Durante este martes, el intendente Mariano Gaido anunció la firma de un nuevo convenio con la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) para la ejecución de obras de accesibilidad, mejoras en el comedor universitario y trabajos de iluminación, que serán financiados con fondos municipales.

“La UNCo es fundamental para la ciudad de Neuquén, por lo cual estamos obligados a acompañar y participar, porque la universidad pública es la esencia y el corazón de nuestra ciudad”, sostuvo Gaido.

Se destaca que no es la primera vez que la Municipalidad de Neuquén colabora con la UNCo. Desde la asunción del intendente, hace seis años, se consolidó una estrecha cooperación entre ambas instituciones. Han contado con el apoyo económico para el pago de servicios, obras de infraestructura y proyectos de desarrollo tecnológico.

Además, se han firmado distintos convenios de cooperación mutua con el objetivo de vincular el conocimiento académico con las políticas públicas municipales.

Ya se entrega el boleto estudiantil para universitarios

El anuncio del nuevo acuerdo se realizó hoy durante el acto de puesta en marcha del Boleto Universitario Gratuito en la Casa de Altos Estudios. Los trámites para todos los niveles educativos permanecerán abiertos durante todo el mes de marzo y pueden realizarse a través del sitio Muni Express. En tanto, la inscripción para estudiantes de nivel primario y secundario continúa vigente.

La entrega de las tarjetas comenzó en la Universidad Nacional del Comahue, dado que aproximadamente el 50% de los boletos vinculados a educación superior corresponde a alumnos de esa institución.

Durante toda la semana se realizarán entregas allí, y posteriormente continuarán en la sede central de la Municipalidad y en otras instituciones educativas, como Séneca y IFE, así como en otras sedes que se acordarán con cada establecimiento.