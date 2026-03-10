Después de varios meses detenida, Morena Rial recibió una noticia que cambia por completo su situación judicial. La Justicia resolvió otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria, por lo que la mediática dejará la Unidad 51 de Magdalena y continuará el proceso desde su domicilio bajo las condiciones que establezca el tribunal.

La medida llegó luego de cinco meses de detención en el penal bonaerense. Morena Rial había quedado privada de su libertad tras incumplir exigencias judiciales vinculadas a una causa por robos ocurridos en la zona de Villa Adelina, situación que derivó en su traslado a la unidad penitenciaria.

La decisión judicial se produjo después de que la defensa presentara un escrito ante la Cámara de Casación en el que familiares de Morena Rial se comprometieron a acompañarla durante esta nueva etapa. En el documento firmado por Jorge Rial y Rocío Rial se garantizó apoyo económico y contención familiar, además de asegurar el cumplimiento de las obligaciones que disponga la Justicia.

El cambio de escenario fue confirmado públicamente por el abogado Martín Leiro, quien además reveló cómo reaccionó la hija del conductor al enterarse de la resolución. Según relató, el primer aviso lo recibió a través de su equipo legal y la emoción fue inmediata. “A Morena le avisó mi codefensor, el Doctor D’Angelo. Cuando yo la llamé estaba llorando de la felicidad y no pudimos mantener un diálogo acorde al momento por el grado de emoción que tiene de saber que va a volver a estar con su hijo Amadeo”.

El abogado también se refirió al proceso personal que atravesó la mediática durante el tiempo que permaneció detenida. En ese sentido, señaló que el período en prisión generó cambios importantes en su actitud y en la relación con su familia. “No es una cuestión de convencimiento... Lo vuelco a la vida cotidiana, uno se puede enojar por una acción que tiene un hijo. No fue solo un cese de parte de Jorge, sino fue un cese de parte de Morena en cambiar mucho la actitud que ella venía teniendo y el cambio de personalidad que fue desarrollando estos meses que estuvo lamentablemente encerrada en la unidad de Magdalena”.

Según explicó el defensor, ese proceso también permitió reconstruir el vínculo entre padre e hija después de un período de fuerte tensión. “Se fue fortaleciendo la relación entre ellos y se logró ese cambio. Yo pienso que por ahí, en su primer momento, Jorge estaba muy enojado. Y lo entiendo como papá. Pero extraña a su hija y él la ama con todo su corazón”.

Con esta resolución, Morena Rial abandonará la cárcel y continuará el proceso judicial desde su casa. La medida implica un cambio significativo en su situación, ya que le permitirá retomar la convivencia con su entorno familiar mientras avanza la causa en la Justicia.