Comienzan los octavos de la Champions League y ya tenemos la primera sorpresa: Galatasaray le está ganó 1-0 el duelo de ida a Liverpool en Estambul. El conjunto turco, que llegó a esta instancia tras eliminar a Juventus en los playoffs en una serie para el recuerdo, se impuso a los Reds con el gol de Mario Lemina y saca ventaja en la serie ante el conjunto inglés, que tuvo a Alexis Mac Allister de titular el partido entero. Del lado local, Mauro Icardi fue suplente y no entró.

Con este resultado, que emula al del cruce entre ambos en fase liga, también jugado en Turquía, Galatasaray se ilusiona con alcanzar los cuartos de final de Champions por primera vez en 13 años. La última vez había sido en 2013, donde cayeron ante Real Madrid luego de superar al Schalke 04. Por el lado de los Reds, apelan a la vuelta en Anfield en siete días para dar vuelta el global y evitar su segunda eliminación consecutiva en esta instancia luego de lo ocurrido en 2025 ante Paris Saint-Germain.

Lemina, el tanto de la victoria

En un encuentro donde Liverpool es claro favorito, el Galata sorprendió a los 7 minutos de partido apelando a la pelota quieta. Luego de un córner, Victor Osimhen la bajó de cabeza y Lemina anticipando al arquero Giorgi Mamardashvili para establecer el 1-0 en el Rams Park de Estambul para, hasta el momento, concretar uno de los golpes de la jornada.

Después del 1-0, los turcos no aflojaron y de hecho tuvieron dos ocasiones más en las que Mamardashvili se lució para evitar el segundo tanto. Primero, un centro de Noa Lang que se fue cerrando sobre el arco y el georgiano debió manotear, y luego un cabezazo del colombiano Davinson Sánchez que el guardameta atajó lanzándose contra su palo derecho.

Çakır salvó el empate

La más clara de Liverpool iba a llegar a través de un error defensivo del Galatasaray, pero Uğurcan Çakır apareció para evitar la igualdad. Luego de un pase atrás equivocado, Hugo Ekitike tomó la pelota y condujo hasta quedar mano a mano con el arquero, sin embargo no pudo superarlo con su definición.

Los dos tantos anulados

En el segundo tiempo, el duelo pudo cambiar para ambos lados en cuestión de minutos, pero finalmente los tantos convertidos por ambos equipos fueron anulados. Primero, Osimhen aprovechaba un despeje fallido de Ibrahima Konaté para poner el segundo tanto de Galatasaray, pero un offside en la acción previa de Baris Alper Yilmaz salvó a Liverpool del 0-2.

Unos minutos más tarde, los Reds alcanzaban el empate en un córner aprovechando una salida dubitativa de Çakır, que perdió el duelo aéreo y un rebote en el propio arquero terminaba en el tanto del 1-1. Sin embargo, una mano en ataque de Konaté en aquella disputa generó dudas y luego de una conversación con los encargados del VAR, el árbitro Jesús Gil Manzano terminó anulando el gol.

