En las calles de Nueva York, el reconocido salsero Willie Colón recibió un último adiós cargado de música y emotividad. Acompañado por el sonido característico de los trombones y al ritmo de la Murga de Panamá, amigos, músicos y seguidores despidieron al artista con un cortejo fúnebre que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El video del homenaje fue difundido por diversas cuentas, entre ellas la del Museo Planeta Salsa, que expresó: “Qué bonita despedida para el malo del Bronx, don Willie Colón… Buen viaje… Dios te reciba en su seno. Y ahí presente el trombón de mi hermano Dewell Narvaez”. En las imágenes se puede apreciar cómo varios hombres llevan el féretro mientras los instrumentos de viento, especialmente los trombones, resuenan acompañando el recorrido.

La Murga de Panamá como despedida final

La música que acompañó la despedida evocaba la emblemática Murga de Panamá, una composición de salsa que celebra la vida y que Willie Colón interpretó junto a Héctor Lavoe desde 1970. La canción incluye versos como “Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá. Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar”, que marcaron una era en la historia de la salsa.

Entre los presentes se destacó la participación del trombonista vallecaucano Dewell Narváez, quien se sumó a este homenaje sonoro que acompañó el último viaje del músico. El cortejo no fue una despedida silenciosa, sino un tributo musical que reflejó la profunda huella que Willie Colón dejó en generaciones de amantes de la salsa.

Homenaje musical a Willie Colón en Nueva York con Murga de Panamá

En redes sociales, el video del homenaje generó numerosas reacciones cargadas de admiración y nostalgia. Muchos seguidores compartieron sus recuerdos y sentimientos, con mensajes como “Que descanse en paz. Mi artista favorito”, “Maestro”, “Una bonita despedida para un gran artista” y “Se me pone la piel de gallina. Cuántos recuerdos de mi infancia, escuchando en casa 'Asalto Navideño', bailando con papi”.

Estas expresiones reflejan el impacto que Willie Colón tuvo en varias generaciones, quienes reviven su legado a través de sus éxitos como “La Murga”, “Idilio” y otros clásicos que marcaron la salsa y la música latina.