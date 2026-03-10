Se juega el segundo capítulo de la Liga Federal de básquet. Desde las 21hs en EL Templo, Centro Español recibe a Pacífico en un juego de alto vuelo, mientras que habrá duelo de ganadores en Plaza Huincul.

La Conferencia Sur tendrá actividad desde hoy hasta el viernes. El juego destacado de la jornada estará hoy en Plottier, cuando desde las 21hs el torito buscará su segundo triunfo en fila de local, esta vez ante Pacífico, que viene de perder el clásico.

El elenco de Mauricio Santángelo doblegó con un positivo resultado ante Regina, mostrando ser uno de los equipos que buscará ser protagonista. En frente estará el Decano, herido por la derrota como local 83-78 ante Independiente, siendo ampliamente superado, y que necesita de un buen resultado en El Templo.

Perfora ganó en el debut, y buscará seguir por la buena racha

Mismo horario, desde las 21hs, habrá juego de elencos que ganaron en la primera fecha. Perfora se llevó el triunfo del Histórico de Plottier 90-85, mientras que el Deportivo Roca doblegó de local a Petrolero Argentino 77-54.

EL miércoles continúa la fecha, cuando Atlético Regina en “La Calderita” recibirá a Petrolero, ambos buscando su primera victoria. El viernes cierra el segundo capítulo, con Independiente jugando en La Caldera ante Plottier desde las 21hs.