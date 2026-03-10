Andrea del Boca quedó envuelta en una polémica luego de que un grupo de trabajadores que realizó tareas en su casa denunciara públicamente que la actriz todavía no terminó de pagar la obra realizada en la propiedad.

El reclamo fue expuesto por Néstor, el contratista que encabezó el equipo encargado de los trabajos. Según explicó, la relación laboral con Andrea del Boca no empezó ahora, sino que se remonta a una intervención anterior que habían hecho en la misma vivienda tiempo atrás.

Al reconstruir ese vínculo, el trabajador relató cómo se originó el nuevo encargo dentro de la propiedad. “Hace dos años le hicimos un trabajo, le pusimos un producto en el piso del costado de la pileta. Ella nos volvió a contratar porque tenía una rajadura, le pasamos un presupuesto para picar las paredes, hacerle una llave, ponerle revestimiento para que quede la casa nueva. Pero ella solo quería pintar, y era obvio que después se iba a notar”.

Con el correr de la obra, según el contratista, comenzaron a aparecer problemas vinculados a los materiales y a la forma en que se avanzaba con los arreglos. En ese sentido, explicó que hubo sectores de la casa que no pudieron completarse porque nunca llegó la pintura necesaria para terminarlos. “Tres semanas antes del cumpleaños se terminó, faltó un lateral de la pared porque no compró más pintura. Le pedimos un tacho de 20 litros que nunca apareció, sino que trajo dos tachos de 4 litros”.

Durante ese mismo trabajo, el equipo aseguró que también debió resolver otros desperfectos que encontraron en la propiedad mientras avanzaban con la tarea. Según el relato del contratista, varias instalaciones estaban deterioradas y debieron reemplazarlas para que el sistema volviera a funcionar correctamente. “Los picos de las mangueras estaban gastados porque ya estaban las mangueras repodridas, y le pusimos canillas de bronce porque estaban rotas”.

El punto más conflictivo llegó después, cuando comenzaron las discusiones por el pago de la mano de obra. De acuerdo con la versión de los trabajadores, el monto que debe Andrea del Boca rondaría los 1.600.000 pesos y, con el paso del tiempo, las respuestas empezaron a dilatarse. En ese contexto, el contratista describió el clima de las conversaciones y cuestionó las demoras para cobrar: “Ponía excusa de todas formas para poder terminar y pagar... Si vos pagás en cinco meses ya no va a servir, porque las cosas suben todos los días y nosotros vivimos el día a día”.

Mientras el conflicto sigue abierto, los trabajadores aseguran que todavía esperan completar el cobro por las tareas realizadas. También sostienen que algunas herramientas quedaron dentro de la propiedad y que hasta ahora no pudieron recuperarlas, una situación que mantiene el problema sin resolver.