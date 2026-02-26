El arquero neuquino Gabriel Arias tuvo una noche para el olvido en la derrota de Newells Old Boys de Rosario por 2 a 0 ante Estudiantes de La Plata, ya que sufrió una lesión en su tobillo izquierdo, abandonó el Coloso Marcelo Bielsa bajó una lluvia de silbidos y -muy probablemente- se perderá el clásico ante Rosario Central, que se disputará el domingo a las 17 en el Parque Independencia.

Arias, que venía de sufrir 12 goles en sus primeras seis presentaciones con la Lepra, pudo hacer poco en el gol de Tiago Palacios, que abrió la cuenta del Pincha a los 52 minutos del partido. Sin embargo, el público local explotó cuando fue reemplazado por Williams Barlasina.

El chileno se había tomado el gemelo de su zurda durante el transcurso del partido y dejó la cancha a los 73 de acción con una renguera imposible de camuflar y la escolta de uno de los integrantes del equipo de Cristian Bernardi, quien le cederá su rol entrenador a Frank Darío Kudelka. Luego, abandonó el estadio con una bota ortopédica y todo parece indicar que no estará disponible para el clásico ante el Canalla.

De todas formas, esta no fue la única mala noticia que recibió el Rojinegro. A los 38 del primer capítulo, el volante David Sotelo salió con una molestia y fue sustituido por Jerónimo Gómez Mattar, mientras que Walter Núñez comenzó a caminar con dificultad a la hora de juego y le cedió su lugar al joven Francisco Scarpeccio.