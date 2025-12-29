Luego de una exitosa etapa en Racing que llegó a su fin, Gabriel Arias está cerca de convertirse en nuevo jugador de Newell's en 2026. El arquero neuquino de 38 años recibió una propuesta de préstamo por un año de parte de la Lepra y deberá comunicar si la acepta para convertirse así en el primer refuerzo del club rosarino, que hace unos días oficializó la llegada de Favio Orsi y Sergio Gómez como nuevos entrenadores. De no mediar inconvenientes, su llegada se daría durante la semana.

Arias se transformó en uno de los arqueros más significativos de la historia del conjunto de Avellaneda, pero ahora el futuro pareciera tener otro destino, ya que tendría todo encaminado para ser arquero de Newell's, que con nuevo cuerpo técnico se prepara para mejorar su muy pobre 2025, que lo tuvo peleando la permanencia hasta casi el final del Torneo Clausura.

6 títulos en racing donde se destaca la Copa Sudamericana

Después de un año conflictivo en materia de arqueros, Newell's busca un titular que jerarquice la posición. Desde la conflictiva salida de Keylor Navas el semestre pasado, ni Juan Espínola ni Williams Barlasina no lograron consolidarse. Además, la reciente transferencia de Lucas Hoyos, que estaba como tercer arquero, a Atlanta United, dejó un vacío en el puesto, en el que solamente quedaba Josué Reinatti, golero de 22 años de las inferiores que regresa tras un préstamo en Defensa y Justicia.

El último partido de Arias, aunque no le tocó atajar, fue emotivo: recibió una ovación de los hinchas en el Cilindro de Avellaneda y tuvo la oportunidad de ponerse la cinta de capitán por última vez para una foto grupal que integraron aboslutamente todos los integrantes del plantel de Racing. Esa despedida fue un reconocimiento a su aporte durante siete años en Racing, donde disputó 254 partidos, y ganó seis títulos: Superliga 2018/19, Trofeo de Campeones 2019 y 2022, Supercopa Internacional 2023, Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025.