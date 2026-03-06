El delantero argentino Paulo Dybala fue operado con éxito de la rodilla izquierda tras confirmarse una rotura del menisco externo, una lesión que lo obligará a permanecer cerca de 45 días fuera de las canchas y que lo deja descartado para la Finalissima frente a Spain national football team.

El futbolista de Roma volvió a sentir dolor durante un entrenamiento en el centro deportivo Fulvio Bernardini, bajo las órdenes del entrenador Gian Piero Gasperini, por lo que debió abandonar la práctica antes de tiempo.

Tras ese episodio, el cuerpo médico del club italiano decidió avanzar con una artroscopia exploratoria para determinar el estado real de la articulación. La intervención se realizó en la clínica Villa Stuart de Roma bajo la supervisión del especialista Pier Paolo Mariani y confirmó la lesión meniscal.

El procedimiento fue exitoso, aunque el tiempo estimado de recuperación ronda los 45 días. Con ese plazo, el atacante argentino podría reaparecer recién en la fecha 33 de la Serie A, cuando la Roma enfrente a Atalanta BC.

Dybala no juega desde el 25 de enero, cuando su equipo se midió ante AC Milan por el campeonato italiano. Desde entonces arrastraba molestias en la rodilla que finalmente derivaron en la intervención quirúrgica.

La baja también impacta en el panorama de la Argentina national football team, ya que el cordobés no estará disponible para disputar la Finalissima frente a España, en otro capítulo de una temporada marcada por distintas molestias físicas.

En lo que va del actual curso europeo, Dybala disputó 22 partidos con la Roma, 14 de ellos como titular, y aportó tres goles y cuatro asistencias. Ahora el objetivo será completar la recuperación y recuperar ritmo competitivo para el tramo final de la temporada.