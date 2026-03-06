La iniciativa Social Run & Wine desembarcó en Neuquén con una propuesta que mezcla actividad física y encuentro social. El evento, organizado por Joaquín Manresa y Agustín Monzani, convocó a 110 inscriptos y se realizará este viernes a las 19, con un circuito de 6 kilómetros y un encuentro posterior para compartir vino.

Los organizadores explicaron la propuesta durante una entrevista en el programa “Tardes de Primera”, conducido por Huguex Cabrera, donde destacaron que el objetivo es crear un espacio para hacer deporte, conocer gente y compartir una experiencia gastronómica.

La actividad se inspira en eventos similares que se realizan en distintas ciudades del mundo y que combinan running con degustaciones de café, cerveza o vino.

Cómo surgió el Social Run & Wine

El proyecto comenzó a tomar forma cuando Joaquín Manresa, oriundo de Cipolletti y residente en Buenos Aires, participó de un encuentro de social run en el Parque El Rosedal.

En ese caso, la actividad consistía en correr y luego compartir un café con un fin solidario: recaudar fondos para comprar útiles escolares destinados a organizaciones sociales.

A partir de esa experiencia, Manresa decidió replicar el formato en la región junto a su amigo Agustín Monzani, emprendedor vinculado al mundo del vino.

“Nos dimos cuenta de que el running y el vino tienen algo en común: ambos invitan a reunirse y compartir”, explicaron.

Una propuesta que une running, vino y comunidad

El evento combina dos elementos centrales de la identidad regional: el auge del running y la tradición vitivinícola de la Patagonia.

En ese marco, Agustín Monzani, creador del Tribe Wine Club, impulsa el acercamiento al vino a nuevos públicos.

El objetivo, explicó, es acercar el mundo del vino a personas que no necesariamente tienen conocimientos previos, especialmente a jóvenes que participan en actividades deportivas.

“Queremos que la gente se familiarice con el vino y descubra lo que hay detrás: el trabajo, la historia y la producción patagónica”, señaló.

Circuito de 6 kilómetros y encuentro social

El circuito previsto para la actividad tiene 6 kilómetros y está pensado para participantes de distintos niveles.

Según los organizadores, no se trata de una competencia, sino de una experiencia recreativa.

“El running es la excusa. La idea es disfrutar, moverse y después compartir el after”, explicaron.

En esta edición el recorrido se realizará en la barda neuquina, un escenario característico para los corredores locales y muy utilizado en el trail running.

Cupos agotados y fuerte repercusión en redes

La convocatoria generó una rápida respuesta del público. Los organizadores informaron que los cupos se agotaron varios días antes del evento, debido a la capacidad limitada del lugar donde se realizará el encuentro posterior.

Además, la difusión en TikTok e Instagram impulsó la viralización del evento entre corredores de la ciudad.

En la primera edición realizada en el Paseo de la Costa, se registraron 110 inscriptos y alrededor de 60 participantes efectivos, aunque el impacto en redes amplificó el interés para las próximas fechas.

Próxima edición confirmada para abril

Tras el interés generado por esta primera convocatoria, los organizadores adelantaron que ya trabajan en una segunda edición prevista para fines de abril.

La idea es consolidar una comunidad de corredores y aficionados al vino en Neuquén, manteniendo el formato de cupos limitados para preservar la experiencia.

La entrevista completa: