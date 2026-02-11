La Cámara de Senadores abrió la sesión para tratar el Proyecto de Modernización Laboral, una iniciativa del Gobierno Nacional que busca introducir cambios en el régimen laboral argentino.

El primer orador fue el senador por Catamarca Flavio Fama (Unión Cívica Radical), quien en el inicio del debate planteó que el sistema universitario atraviesa “un momento de crisis”.

La discusión comenzó con cuestiones de privilegio y luego avanzó sobre el contenido del dictamen de comisión.

"Va a haber más inversión, más empresas y mejores jubilaciones"

Carolina Losada, senadora nacional de la UCR por Santa Fe, reafirmó su alineamiento con La Libertad Avanza (LLA) y apoyó la reforma laboral: "Va a haber más inversión, más empresas y mejores jubilaciones", aseguró.

“Con este proyecto va a haber más inversión y más empresas. Y si aumentamos la cantidad de gente que está en blanco, va a aumentar también la masa de dinero para mejorar las jubilaciones. Todo esto gracias a un marco razonable y para muchos lo razonable está lejos de lo que uno está acostumbrado a hablar”, indicó.

“¿Por qué tienen que ocultar el texto final de la ley?"

El senador rionegrino Martín Soria (PJ) cuestionó al Gobierno nacional por la forma en que se debate el Proyecto de Modernización Laboral y denunció irregularidades en el tratamiento.

“Las leyes se discuten en comisiones y sin violar el reglamento. ¿Por qué ocultan el texto final? Hay senadores que aún no lo conocen”, afirmó. Además, acusó a la gestión de Javier Milei de manejarse “de espaldas al pueblo” y recordó decisiones tomadas por decreto, como cambios en la ley de información pública y un préstamo con el FMI sin aval del Congreso. “Quieren volver a la Argentina de la oligarquía”, concluyó.

"Tiene que haber una reforma, pero no desde el apuro"

La senadora kirchnerista por Santa Cruz, Alicia Kirchner, sostuvo que “esta es una reforma de laboratorio” porque no sólo “no fue consensuada” y se hizo "todo apurado": "No debe ser aprobada, habría que mejorarla porque excluye al trabajador", expresó.

“Estoy de acuerdo con que tiene que haber una reforma laboral, pero no desde el apuro, sino desde el consenso. No es una ley de modernización laboral, es una regresión y una precarización laboral porque no va a dar empleo. Es el modelo económico el que define las posibilidades de trabajo. Si es productivo, industrial y con foco en desarrollo de la tecnología, va a ir generando empleo”, señaló.

Para finalizar, remarcó el punto del proyecto que impacta en las personas extranjeras “que realicen grandes inversiones en nuestro país” y que las exime de pagar impuesto a las ganancias.

"Trump privilegia el trabajo interno, como lo hace todo el mundo, menos nosotros"

El senador nacional santafesino, Marcelo Lewandowski (Justicialismo) rechazó la reforma y señaló la gestión de Donald Trump que sí beneficia a los empleados estadounidenses “con energía en sus empresas”.

“Si son tan admiradores de Trump, ¿por qué no miran lo que hace? Sube los aranceles y privilegia el trabajo interno, como lo hace todo el mundo, menos nosotros, que cada vez tenemos menos trabajo para darle a la gente”, indicó.

Una senadora justicialista sostuvo que este proyecto es de "esclavitud laboral"

La senadora nacional por el justicialismo y representante de Tierra del Fuego Cristina López aseguró que la inciativa del oficialismo “es un proyecto de esclavitud laboral”.

“Hubo un tiempo en que era normal trabajar 12 o 14 horas por día sin descanso, sin indemnización, sin límites y sin protección gremial. Fue ahí cuando se crearon las leyes laborales, justamente, para terminar con esta forma de modernización. Hoy nos quieren convencer que avanzar es retroceder. Manipulan el sentido común y defienden intereses ajenos al pueblo”, expresó.