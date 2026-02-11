Después de la estruendosa derrota por 4-1 frente a Tigre en el Monumental, River tendría dos cambios en su formación para el partido ante Argentinos Juniors. Sabiendo que no cuenta con Fausto Vera, expulsado, Marcelo Gallardo se decantaría por Giuliano Galoppo en el medio, mientras que el neuquino Marcos Acuña volvería a ser titular. Además, si bien se especulaba con la vuelta de Franco Armani, finalmente Santiago Beltrán volverá a atajar en La Paternal.

Para este compromiso, Gallardo no cuenta con Vera, que vio la roja directa ante el Matador. Ante esta situación la apuesta es por Galoppo, quien tendrá su primera titularidad en 2026. La otra modificación tiene que ver con Acuña, quien reemplazaría a Matías Viña, de floja actuación y reemplazado en el entretiempo justamente por el Huevo. En cuanto a la situación de Armani, todavía no obtuvo el alta médica formal del desgarro que sufrió en pretemporada y su retorno sería por Copa Argentina, el próximo martes 17 de febrero, ante Ciudad Bolívar, en San Luis.

Por último, la decisión de Gallardo en el ataque será ratificarle la confianza a la dupla conformada por Facundo Colidio y Maximiliano Salas. Ambos con una larga sequía goleadora, y habiendo sido de los más cuestionados en la caída ante Tigre, conformarán por segunda vez consecutiva la delantera (Salas ingresó por el lesionado Sebastián Driussi), relegando a los juveniles Agustín Ruberto e Ian Subiabre una vez más al banco.

El posible once del Millonario

De esta manera y a falta del último entrenamiento vespertino, el once inicial de River para enfrentar a Argentinos los conformarían Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.