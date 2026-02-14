Un hombre oriundo de General Roca murió el viernes por la noche en Guerrico, luego de un violento episodio que protagonizó con su hijastro en la vía pública. El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 y es investigado por la Justicia.

La víctima fue identificada como Oscar Duca, y de acuerdo a los primeros datos reunidos en la causa, el hombre se cruzó con su hijastro cuando ambos circulaban en vehículos distintos y en sentido contrario. Los investigadores buscan determinar si los rodados llegaron a rozarse antes de que comenzara la discusión.

El enfrentamiento y la muerte

Según la reconstrucción preliminar, tras detener la marcha se produjo un intercambio que escaló rápidamente. En ese contexto, Duca habría descendido de su vehículo con un cuchillo en la mano. El hijastro, Alexis Massud, de 31 años, tomó una piedra y se la arrojó. El impacto fue en la cabeza y le provocó la muerte en el lugar.

Personal policial acudió al sector y dio intervención a la fiscal de turno, Julieta Villa, quien ordenó las primeras medidas de prueba. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia y ambos vehículos quedaron retenidos para pericias. En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría 54 de Guerrico y personal de Criminalística.

La investigación apunta a establecer con precisión cómo se desarrolló la secuencia de los hechos y si la agresión se encuadra en un caso de legítima defensa o en un homicidio. Para eso se analizan testimonios, pericias sobre los vehículos y el resultado de la autopsia.