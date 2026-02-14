En marcha la extensa temporada 2026 de la Primera Nacional, segunda categoría del fútbol argentino que tiene 36 equipos divididos en dos zonas, donde está en juego dos ascensos a primera división y 4 descensos. Luego de una semana de polémicas por los derechos televisivos, debutó AFA Play, plataforma que transmitirá toda la competencia.

Con cuatro partidos el día viernes, inició el maratónico torneo. Godoy Cruz hizo su retorno luego de varias temporadas en primera división, y le dio la bienvenida a Ciudad Bolivar, elenco que jugó su primer partido en la segunda y viene de ser campeón del Federal A. Fue 1-1 en Mendoza, donde el neuquino Alex Díaz se presentó en la categoría.

Por otro lado, también hizo su retorno Atlético Rafaela. La Crema lo hizo pero subiendo del Federal A, donde consiguió el segundo ascenso el año pasado, y que debutó en la temporada en un pálido empate ante Almagro 0-0.

Además, San Miguel superó a Central Norte por 1-0, y Gimnasia y Tiro de Salta se impuso como local ante Colegiales por 2-1.

La maratónico competencia tendrá continuidad hoy con 7 partidos, donde se destaca la visita del Deportivo Madryn ante Colón de Santa Fe; Ferro hará lo propio ante San Telmo y Temperley visita Tristán Suarez.

El domingo será el turno de otro re debut, ya que San Martín de San Juan, que vuelve de Primera división, visitará a Chacarita. El lunes se cierra la jornada con el gran duelo en Villa Crespo entre Atlanta y Quilmes.

La actual temporada ya no se vivirá más por TyC Sports, tanto en aire como plataforma. Ahora se podrá ver la totalidad de los partidos en AFA Play, nuevo sitio de la Asociación del Fútbol Argentino y que le quitó los derechos a la histórica cadena que transmitía el fútbol de ascenso.

Sábado 14/2

17.00: All Boys-Mitre

17.00: Morón-Defensores de Belgrano

17.00: San Telmo-Ferro

17.00: Acassuso-Chaco For Ever

18.00: Agropecuario-Maipú

19.00: Tristán Suárez-Temperley

20.00: Colón-Deportivo Madryn

Domingo 15/2

17.00: Güemes-Chicago

17.00: Chacarita-San Martín (SJ)

17.30: Los Andes-Almirante Brown

19.00: Racing de Córdoba-Estudiantes de Caseros

19.00: San Martín (T)-Patronato

Lunes 16/2