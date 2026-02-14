Por la quinta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional, Racing visita a Banfield en el Florencio Sola desde las 17.30, por el grupo B de la Liga Profesional. La Academia sumó sus primeros tres puntos en pasada jornada y se medirá contra un Taladro que también suma apenas un triunfo.
El equipo de Gustavo Costas se sacó de encima el mal inicio del torneo donde acumuló tres caídas consecutivas, y ante Argentinos Juniors sumó sus primeros tres puntos en el torneo. Previamente había caído ante Gimnasia, Central y Tigre.
Para este cotejo, Tomás Conechny seguirá como acompañante de ataque de “Maravilla” Martínez, Marcos Rojo iría desde el inicio y Miljevic en eme dio campo junto a Sosa y Baltazar Rodríguez.
Por otro lado, Banfield llega con 4 unidades, producto de un triunfo ante Estudiantes de Rio Cuarto, empate frente a Huracán, y derrota con Sarmiento y Belgrano. Pedro Troglio trabaja para que su equipo sume y escape de la zona baja de los promedios.
Probables formaciones:
Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Juan Luis Alfaro; Ignacio Abraham, Lautaro Ríos, Lautaro Gómez, Nicolás Colazo, Santiago López; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.
Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavó, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Datos del partido:
Hora: 17:30
Árbitro: Pablo Dóvalo
VAR: Lucas Novelli
Estadio: Florencio Sola