Por la quinta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional, Racing visita a Banfield en el Florencio Sola desde las 17.30, por el grupo B de la Liga Profesional. La Academia sumó sus primeros tres puntos en pasada jornada y se medirá contra un Taladro que también suma apenas un triunfo.

El equipo de Gustavo Costas se sacó de encima el mal inicio del torneo donde acumuló tres caídas consecutivas, y ante Argentinos Juniors sumó sus primeros tres puntos en el torneo. Previamente había caído ante Gimnasia, Central y Tigre.

Para este cotejo, Tomás Conechny seguirá como acompañante de ataque de “Maravilla” Martínez, Marcos Rojo iría desde el inicio y Miljevic en eme dio campo junto a Sosa y Baltazar Rodríguez.

Por otro lado, Banfield llega con 4 unidades, producto de un triunfo ante Estudiantes de Rio Cuarto, empate frente a Huracán, y derrota con Sarmiento y Belgrano. Pedro Troglio trabaja para que su equipo sume y escape de la zona baja de los promedios.

Cambeces enfrentará a su ex equipo, ahora como títular de Racing

Probables formaciones:

Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Juan Luis Alfaro; Ignacio Abraham, Lautaro Ríos, Lautaro Gómez, Nicolás Colazo, Santiago López; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavó, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Datos del partido:

Hora: 17:30

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Lucas Novelli

Estadio: Florencio Sola