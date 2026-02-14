¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 14 de Febrero
LIGA PROFESIONAL

Racing buscará su segundo triunfo seguido frente a Banfield en el torneo Apertura

El equipo de Costas viene de ganar su primer partido en el torneo y quiere estirar la buena racha en el Sur.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 14 de febrero de 2026 a las 11:17
La Academia va por su segundo triunfo en fila, el primero de visitante

Por la quinta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional, Racing visita a Banfield en el Florencio Sola desde las 17.30, por el grupo B de la Liga Profesional. La Academia sumó sus primeros tres puntos en pasada jornada y se medirá contra un Taladro que también suma apenas un triunfo.

El equipo de Gustavo Costas se sacó de encima el mal inicio del torneo donde acumuló tres caídas consecutivas,  y ante Argentinos Juniors sumó sus primeros tres puntos en el torneo. Previamente había caído ante Gimnasia, Central y Tigre.

Para este cotejo, Tomás Conechny seguirá como acompañante de ataque de “Maravilla” Martínez, Marcos Rojo iría desde el inicio y Miljevic en eme dio campo junto a Sosa y Baltazar Rodríguez.

Por otro lado, Banfield llega con 4 unidades, producto de un triunfo ante Estudiantes de Rio Cuarto, empate frente a Huracán, y derrota con Sarmiento y Belgrano. Pedro Troglio trabaja para que su equipo sume y escape de la zona baja de los promedios.

Cambeces enfrentará a su ex equipo, ahora como títular de Racing

Probables formaciones:

Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Juan Luis Alfaro; Ignacio Abraham, Lautaro Ríos, Lautaro Gómez, Nicolás Colazo, Santiago López; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavó, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Datos del partido:

Hora: 17:30

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Lucas Novelli

Estadio: Florencio Sola

