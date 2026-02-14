Un hombre de 39 años, domiciliado en Fernández Oro, murió este sábado a la madrugada luego de protagonizar un choque frontal en la Ruta Provincial 65, a la altura del cruce con calle Mosconi, en el tramo que une esa localidad con Cipolletti.

El siniestro ocurrió alrededor de las 5:15. Por motivos que se buscan establecer, una Renault Duster que circulaba en sentido este–oeste, desde Fernández Oro hacia Cipolletti, impactó de frente contra una motocicleta Okinoi 110 que avanzaba en dirección contraria.

Producto del impacto, el conductor del rodado menor falleció en el lugar antes de poder ser trasladado al hospital. La camioneta era conducida por un hombre de 60 años, con domicilio en Cipolletti.

Trabajo en el lugar y pericias

Tras el choque, trabajaron en el sector efectivos del Destacamento de Seguridad Vial, personal de Policía Científica, bomberos y Protección Civil. El tránsito estuvo parcialmente asistido mientras se realizaban las tareas periciales.

La Fiscalía de turno de Cipolletti interviene en la causa y dispuso las primeras medidas para determinar cómo se produjo la colisión. El cuerpo de la víctima será sometido a estudios forenses para establecer las lesiones y aportar datos a la reconstrucción del hecho.