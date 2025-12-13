El juego 2 de la final del Prefederal de básquet tuvo su final cinco días después de su interrupción por hechos de violencia entre hincha- jugadores, y descargos mediantes. Perfora hizo los deberes correctamente y cerró el triunfo ante Pacífico 96-85, igualando la serie 1-1.

Tras el fallo del tribunal de disciplinas, el juego debió reanudarse donde quedó, momento donde lo ganaba el equipo de Plaza Huincul por 81-74. En los dos minutos restantes, fue mejor el equipo de Claris, quien no erró, y con un parcial de 15-11, se quedó con el triunfo.

Ahora la serie se traslada al Viejo Ramirez donde se verán las caras el lunes 21.30hs

En el acumulado de los 40 minutos, Nahuel Vicentin con 18 puntos fue el goleador del local, seguido por Augusto Rossi con 15. En la visita se destacó Marco Roumec con 20, Alex Soria 19, y Lucas Romera con 18.

El estadio estuvo vacío, sin parcialidad en ambos lados, medida que se repetirá en el cuarto cotejo en el “Piti” Claris.

Ahora, igualados 1-1, la serie se vuelve a mudar al Viejo Ramírez, casa de Pacífico, donde se disputará el tercer juego el lunes desde las 21.30.