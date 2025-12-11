Rompiendo todo tipo de cábalas y desafiando al sistema futbolístico de la AFA, Juan Sebastián Verón prometió en presencia en el Madre de Ciudad de Santiago del Estero para la final del Torneo Clausura 2025 entre su Estudiantes y Racing desde las 21, con arbitraje de Nicolás Ramírez.

El presidente Pincha se encuentra suspendido por el Tribunal de Disciplina durante 6 meses a raíz del pasillo de espalda que su equipo le cumplió a Rosario Central en el arranque de los playoffs, luego que le hayan otorgado al Canalla el trofeo de Campeón de Liga, un reconocimiento gestado entre gallos y medianoches por la cuestionadísima gestión de Claudio Tapia.

Sin embargo, no hay impedimento para que el ex integrante de la Selección Argentina vea las acciones desde la popular, en una de las cabeceras, donde se rodeará de amigos y fervor popular. La “Brujita” no sólo es el máximo dirigente actual de la institución, se trata de una verdadera leyenda para los platenses, a los que condujo a su última Copa Libertadores.

Verón suele ser un ausente programado a los partidos como visitantes del Pincha. Esta vez actuará de manera diferente, lejos del protocolar palco de autoridades.

Gestión conjunta

Las dirigencias de Estudiantes y Gimnasia y Esgrima La Plata habían trabajado en conjunto durante la previa a la semifinal que los enfrentó para reservar vuelos, micros y hoteles santiagueños.

El plan siempre fue que el que ganara el clásico se quedaría también con toda la logística ideada en la previa para los simpatizantes que se inclinen por viajar. Ahora, todos esos beneficios serán disfrutados por los hinchas de Estudiantes.

Gastón Gorostegui es el vice a cargo del finalista debido a la sanción a Verón, mientras que Mariano Cowen fue elegido recientemente como la autoridad máxima del pueble “Tripero”.