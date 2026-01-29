El duelo entre Estudiantes y Boca fue sin dudas el gran plato fuerte de la fecha 2 del Torneo Apertura. Más allá de lo que pasó en cancha, uno de los grandes focos de atención fue el hostil recibimiento de los hinchas del Pincha para Santiago Ascacíbar. Luego de la incorporación de su ex capitán al Xeneize el público pincharrata expresó su gran enfado con el futbolista, que no jugó pero estuvo presente en UNO para ver a sus nuevos compañeros.

Los hinchas del conjunto platense no perdonaron la ida del surgido en sus inferiores y lo recibieron con un cántico unánime: "El que no salta es un traidor", sonó a todo volumen en el José Luis Hirschi, mientras que en contrapartida hubo una estruendosa ovación para Guido Carrillo, elegido capitán tras la marcha del mediocampista a La Boca.

Además de lo ocurrido en UNO, la previa estuvo caldeada: una filial del Pincha anunció que el cambio de su nombre de "Santiago Ascacíbar" a "Lealtad Pincharrata", con un fuerte comunicado contra el Ruso incluido. Por otra parte, en la tienda oficial se apreció algo que también causó gran revuelo y fue que las camisetas nuevas para la temporada 2026 con el apellido y número de Ascacíbar fueron puestas en descuento, para fomentar la venta y desprenderse de toda prenda que tuviera que ver con el mediocampista que conquistó 5 títulos en sus dos etapas en La Plata.