Miércoles 28 de Enero, Neuquén, Argentina
Pura hostilidad

El grito de guerra de los hinchas contra Ascacíbar: "El que no salta es un traidor"

Los hinchas del Pincha no perdonaron la ida de su capitán a Boca y lo recibieron con un cántico unánime. El volante no jugó, pero estuvo presente en UNO para ver a sus nuevos compañeros.

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Miércoles, 28 de enero de 2026 a las 23:47
Ascacíbar se hizo presente en UNO y recibió toda la hostilidad de los hinchas.

El duelo entre Estudiantes y Boca fue sin dudas el gran plato fuerte de la fecha 2 del Torneo Apertura. Más allá de lo que pasó en cancha, uno de los grandes focos de atención fue el hostil recibimiento de los hinchas del Pincha para Santiago Ascacíbar. Luego de la incorporación de su ex capitán al Xeneize el público pincharrata expresó su gran enfado con el futbolista, que no jugó pero estuvo presente en UNO para ver a sus nuevos compañeros.

Los hinchas del conjunto platense no perdonaron la ida del surgido en sus inferiores y lo recibieron con un cántico unánime: "El que no salta es un traidor", sonó a todo volumen en el José Luis Hirschi, mientras que en contrapartida hubo una estruendosa ovación para Guido Carrillo, elegido capitán tras la marcha del mediocampista a La Boca.

Además de lo ocurrido en UNO, la previa estuvo caldeada: una filial del Pincha anunció que el cambio de su nombre de "Santiago Ascacíbar" a "Lealtad Pincharrata", con un fuerte comunicado contra el Ruso incluido. Por otra parte, en la tienda oficial se apreció algo que también causó gran revuelo y fue que las camisetas nuevas para la temporada 2026 con el apellido y número de Ascacíbar fueron puestas en descuento, para fomentar la venta y desprenderse de toda prenda que tuviera que ver con el mediocampista que conquistó 5 títulos en sus dos etapas en La Plata.

Ascacíbar, de ídolo y capitán a blanco de los insultos tras su pase a Boca.

