Continuidad de la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol. Desde las 19.45hs en el José Dellagiovanna, Tigre recibe a Racing por el Grupo B. La Academia necesita sumar, el Matador seguir de racha en el inicio.

No fue el comienzo esperado para La Academia de Gustavo Costas, que viene de perder la final del clausura en un año donde compitió en todos los frentes, pero no logró coronar. Luego de la derrota ante Gimnasia de visitante, llegó el 1-2 en contra frente a Rosario Central en el Cilindro, resultado que prendieron las alarmas pensando que un mal resultado en Victoria lo puede relegar bastante de la zona alta del Grupo B.

Costas ya cuenta con Ezequiel Cannavo como nuevo refuerzo, y buscará variantes. Apostaría nuevamente a Carboni acompañando a Maravilla Martínez en el ataque, pese a las flojas presentaciones de la incorporación estrella.

Carboni mostró poco y nada en sus dos primeros partidos

Por su parte, el equipo de Dabove acumula 4 puntos en el torneo, ganó en su debut ante Estudiantes de Rio Cuarto, y empató en su visita a Belgrano en Córdoba. La gran duda es cuando tendrá a disposición a “Piti” Martínez, último refuerzo para esta temporada.

Probables Formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes; Elías Cabrera, Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.

Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Matko Miljevic, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Valentín Carboni. DT: Gustavo Costas.

Datos del partido:

Hora: 19.45

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Álvaro Carranza

Estadio: José Dellagiovanna