Cuando parecía que estaba todo dado para continuar su carrera en el fútbol brasileño, finalmente el colombiano Edwuin Cetré seguirá en Estudiantes de La Plata. Pero la historia tiene una veta más: si bien el Pincha comunicó que el pase al Athletico Paranaense no se concretó por "divergencias de último momento entre los clubes", hoy se supo que el elenco brasileño frenó la transferencia, acordada en 6 millones de dólares, debido a un problema cardíaco detectado en los exámenes médicos.

Esta información fue confirmada por el medio brasileño Globo Esporte, contradiciendo lo expresado en el comunicado por el elenco platense, en el que, sin dar mucho detalle, Estudiantes habló de un cambio de condiciones de último momento. En un principio se habló de que el inconveniente había venido por el lado de Independiente Medellín, club dueño del 50% de la ficha del futbolista. La versión era que la institución argentina iba a percibir más del 50% de los USD 6 millones del total de la operación, pero con el jugador ya en Brasil, los colombianos dieron marcha atrás porque pretendían cobrar el total de lo que les correspondía.

Cetré, ya en Brasil, debió retornar a Estudiantes por un problema cardíaco detectado en los exámenes médicos.

Sin embargo, esto fue desmentido y aún se espera que el Pincha dé información sobre la afección de Cetré en la revisión médica que llevó a la cancelación definitiva del pase a Paranaense. La frustrada operación por el delantero de 28 años, que viajó a Brasil y en estas horas está retornando a La Plata, iba a significar la incorporación más cara en la historia del Furacão.

Desde su llegada a Estudiantes en enero de 2024, Cetré se consolidó como un jugador importante. Lleva disputados 85 partidos, con 12 goles anotados y 12 asistencias. El cafetero tiene en su haber cuatro títulos (Copa de la Liga, Torneo Clausura y dos Trofeos de Campeones). A falta de conocerse su situación de salud, el extremo volverá a ponerse a disposición de Eduardo Domínguez y se sumará nuevamente al plantel.