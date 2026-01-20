En Cinco Saltos, se llevó a cabo la presentación oficial del nuevo cuerpo técnico de primera y tercera división del Club Experimental de dicha ciudad que será encabezado por el ex jugador de la Asociación Deportiva Centenario (ADC) e Independiente de Neuquén y exentrenador de San Patricio del Chañar, Ignacio "Nano" Sánchez.

El elenco de la ciudad del lago y de las rosas, jugará en la primera edición de la divisional B de la Liga Deportiva Confluencia junto a Alto Valle de Allen, Maracacinho de Cinco Saltos, San Carlos de Allen, San Sebastián de Cipolletti, San Isidro de Cipolletti, Deportivo Mainqué de la localidad homónima, Obrero Dique Neuquén de Barda del Medio, y los debutantes clubes, Independiente de Catriel, El Salvador de Cipolletti, CECAP, la filial de Argentinos Juniors en General Roca y Deportivo Godoy.

Será acompañado por su hermano Manuel "Manu" Sánchez y Alfredo Bollones, el histórico ayudante técnico de Cinco Saltos, Asociación Deportiva Centenario (ADC), Alianza de Cutral Co del desaparecido Pablo Agustín Comelles. El preparador físico, será el profesor Francisco Sánchez.

Experimental volvió a la competencia oficial en 2024, tras 17 años sin participar en el fútbol federado y el año último perdió la categoría en la última fecha, con protestas mediantes y algunos fallos que lo terminaron haciendo perder la categoría principal, a la que intentará volver en 2027. La pretemporada para los conjuntos más importantes de la entidad (primera y tercera) se puso en marcha este lunes 19.