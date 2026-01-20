¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 19 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
LIGA DEPORTIVA CONFLUENCIA

Experimental de Cinco Saltos presentó su nuevo cuerpo técnico

Ignacio "Nano" Sánchez será entrenador principal del elenco que jugará la nueva divisional B 

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 19 de enero de 2026 a las 22:15
PUBLICIDAD
El flamante cuerpo técnico de Experimental de Cinco Saltos, con "Nano" Sánchez como entrenador principal

En Cinco Saltos, se llevó a cabo la presentación oficial del nuevo cuerpo técnico de primera y tercera división del Club Experimental de dicha ciudad que será encabezado por el ex jugador de la Asociación Deportiva Centenario (ADC) e Independiente de Neuquén y exentrenador de San Patricio del Chañar, Ignacio "Nano" Sánchez.

El elenco de la ciudad del lago y de las rosas, jugará en la primera edición de la divisional B de la Liga Deportiva Confluencia junto a Alto Valle de Allen, Maracacinho de Cinco Saltos, San Carlos de Allen, San Sebastián de Cipolletti, San Isidro de Cipolletti, Deportivo Mainqué de la localidad homónima, Obrero Dique Neuquén de Barda del Medio, y los debutantes clubes, Independiente de Catriel, El Salvador de Cipolletti, CECAP, la filial de Argentinos Juniors en General Roca y Deportivo Godoy. 

Será acompañado por su hermano Manuel "Manu" Sánchez y Alfredo Bollones, el histórico ayudante técnico de Cinco Saltos, Asociación Deportiva Centenario (ADC), Alianza de Cutral Co del desaparecido Pablo Agustín Comelles. El preparador físico, será el profesor Francisco Sánchez.

Experimental volvió a la competencia oficial en 2024, tras 17 años sin participar en el fútbol federado y el año último perdió la categoría en la última fecha, con protestas mediantes y algunos fallos que lo terminaron haciendo perder la categoría principal, a la que intentará volver en 2027. La pretemporada para los conjuntos más importantes de la entidad (primera y tercera) se puso en marcha este lunes 19.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD