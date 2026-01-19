El Comité Paralímpico Argentino (COPAR) oficializó que Nicolás Lima y el neuquino Enrique Plantey integrarán la selección argentina que competirá en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en Italia, uno de los torneos más importantes del calendario deportivo internacional de la disciplina.

La cita se desarrollará del 6 al 15 de marzo de 2026, con sedes en Milán y Cortina d’Ampezzo, y reunirá a la élite mundial del para-deporte de invierno, con pruebas de esquí y disciplinas sobre hielo.

El representante de San Martín de los Andes compartirá equipo con Nicolás Lima, ambos volverán a decir presente en el máximo escenario paralímpico, consolidándose como referentes argentinos en las competencias invernales. Los dos cuentan con experiencia internacional y forman parte del proceso de desarrollo que impulsa el deporte paralímpico nacional. Desde el COPAR destacaron el recorrido, la preparación y el compromiso de los deportistas, que ya iniciaron la etapa final de entrenamiento y planificación rumbo a los Juegos.

Los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026 se realizarán en Italia, con actividades distribuidas entre Milano y Cortina d’Ampezzo, dos ciudades emblemáticas del deporte europeo. El certamen tendrá lugar durante diez días, del 6 al 15 de marzo, y contará con la participación de atletas de todo el mundo.

Con la delegación confirmada, la preparación argentina entra en una fase clave. Entrenamientos específicos, apoyo técnico y acompañamiento institucional serán determinantes para llegar en las mejores condiciones a la cita paralímpica.