Pasó la noche buena, llegó la Navidad y la seleción Argentina festejó, Dibu Martínez, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Lautaro Martínez y Cuti Romero, entre otros, disfrutaron de la celebración en familia y comienzan a palpitar un nuevo año que traerá con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Con las clásicas fotos en familia, algunas producidas, otras improvisadas, pero siempre con buena vestimenta, los jugadores de la selección mostraron sus festividades, repartidas al horario donde cada uno está en la actualidad.

El festejo más especial fue el de Alexis Mac Allister, quien celebró sus 27 años (nació el 24/12/1998), soplando la vela y con su pareja Ailén Cova, más su bene recién nacida, Alaia.

Con el árbol navideño de fondo, las clásicas producciones de Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian Romero, Enzo Fernández y Walter Benítez; se muestran con sus familias, vestidos con la misma indumentaria.

Por otra parte, Dybala se mostró con Oriana Sabatini y su panza de embarazo, Lea Paredes, Tagliafico, Thiago Almada y hasta Giuliano Simeone, posaron en familia en la noche del 24.

Di María, ya instalado definitivamente en Rosario, mostró la numerosa familia con que brindó en noche buena.