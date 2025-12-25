Luego de las cenas de Navidad, es habitual que queden porciones de los platos tradicionales en la heladera. Para evitar intoxicaciones alimentarias y conservar los alimentos de manera segura, es importante conocer cuánto tiempo pueden guardarse las sobras de comida y en qué condiciones.

Entre las preparaciones más elegidas en las Fiestas se encuentra el matambre, tanto en su versión rellena como arrollada. En caso de que sobre, el matambre cocido puede conservarse en la heladera hasta una semana, siempre que esté correctamente envuelto en papel aluminio o almacenado en un recipiente hermético.

Otra opción es el freezer. Para congelarlo, se recomienda rearmar el matambre, envolverlo bien y guardarlo a bajas temperaturas, donde puede mantenerse en buen estado entre tres y seis meses. La descongelación debe realizarse dentro de la heladera, al menos 24 horas antes de consumirlo. Especialistas en bromatología advierten que las sobras no deberían permanecer más de 48 a 72 horas en la heladera. Si no se va a consumir en ese plazo, lo más seguro es congelarlo.



Aunque el paso por el freezer puede modificar el aspecto del plato, el vitel toné puede conservarse hasta tres meses congelado. Algunas recomendaciones sugieren almacenar la carne y la salsa por separado, siempre en recipientes cerrados, para preservar mejor la textura y el sabor. Al momento de descongelar, el plato debe trasladarse del freezer a la heladera con al menos un día de anticipación. Evitar la descongelación a temperatura ambiente es clave, ya que la salsa, que suele llevar mayonesa, atún, anchoas y alcaparras, puede deteriorarse y representar un riesgo para la salud.