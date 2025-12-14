La Selección Argentina ya se enfoca en la recta final de la preparación para el Mundial 2026 tras el sorteo de los Grupos. En este contexto, se espera pronto la confirmación de los próximos encuentros y surgió un posible llamativo rival, Senegal.

La Federación Senegalesa de Fútbol anunció que disputarán un duelo contra Estados Unidos el próximo 31 de mayo y, también, que analizan la posibilidad de jugar con Arabia Saudita o la albiceleste en marzo, unos meses antes.

En caso de confirmarse, el conjunto de Lionel Scaloni se enfrentaría al seleccionado africano en la misma ventana de fecha FIFA que la Finalissima. El ansiado duelo con España sería en marzo en Qatar, aunque aún no está confirmado, algo que genera malestar en el cuerpo técnico de la selección argentina.

Senegal participará de la Copa del Mundo, es parte del Grupo I con Francia, Noruega y el ganador del Repechaje que disputarán Irak, Bolivia y Surinam.

La Albiceleste -vigente campeón del mundo y bicampeón de América- encabeza el Grupo J y se medirá con Argelia, Austria y Jordania en la cita mundialista. Mientras, la AFA ultima detalles de los amistosos antes del inicio del campeonato.