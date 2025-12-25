En el tramo final de las paritarias 2025, los sindicatos buscaron empatar o superar la inflación de diciembre, con resultados muy dispares según la actividad. Mientras algunos gremios cerraron acuerdos que los ubicaron entre los mejores salarios del mercado, otros apenas lograron recomposiciones moderadas, en un escenario de negociaciones ajustadas.

Entre los acuerdos más destacados se ubicaron Aceiteros, que llevaron el salario básico inicial del peón a $2.100.000 en diciembre y lo elevarán a $2.344.000 desde enero de 2026, consolidándose como uno de los mejores convenios del país. En la misma línea, Bancarios ajustaron sus ingresos por inflación y dejaron el salario inicial cerca de los $2 millones, a lo que se suma el tradicional plus por el Día del Bancario, que supera el $1,7 millón.

Los metalúrgicos de la UOM acordaron una combinación de sumas no remunerativas y porcentajes remunerativos que se extenderá hasta marzo de 2026, con pagos escalonados que incluyen bonos de hasta $35.000 y subas del 4,2% en algunos tramos. También se ubicaron entre los mejores Seguros, con un aumento acumulado del 9,84% en cuatro meses, y Maestranza, que cerró una actualización cercana al 10% hasta enero de 2026.

En el sector de Televisión, los trabajadores de cable cobraron un 2,3% no remunerativo, mientras que productoras y canales abiertos pactaron un incremento total del 9,26% en tres etapas. Pasteleros continuaron con los tramos acordados previamente, que incluyen un 4,37% al básico más una suma no remunerativa adicional.

En un escalón intermedio se ubicaron gremios como Camioneros, que sostuvieron un esquema de aumentos mensuales del 1%, y Sanidad, con subas del 1,5% en diciembre y enero, ambas acumulativas. Mecánicos (SMATA) cerraron diciembre con un básico que supera el $1,6 millón en la categoría más alta.

Más atrás quedaron Comercio, que acordó apenas un 1% sobre noviembre y sigue en negociación, y Construcción (UOCRA), con incrementos que combinaron 1,4% más sumas no remunerativas y un 1,3% adicional en diciembre. En el sector de la carne, los aumentos también fueron graduales, con un 2% en diciembre y porcentajes decrecientes hacia febrero.

Así, diciembre dejó un mapa salarial muy desigual, con gremios que lograron ganarle a la inflación y otros que cerraron el año con acuerdos más ajustados, a la espera de nuevas discusiones en el arranque de 2026.