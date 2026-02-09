El acidente registrado en la rotonda del Solito, sobre la Ruta Provincial 2, dejó un saldo devastador: dos personas fallecidas y tres heridos. El conductor de la Renault Kangoo, Jorge Antonio Fernández, de 57 años, murió prácticamente en el acto tras el vuelco. Horas más tarde, se confirmó el fallecimiento de su hija Lucía, de 18 años, quien había sido derivada de urgencia a Viedma.

La familia regresaba desde Las Grutas hacia General Roca cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo al ingresar a la rotonda que conecta con la Ruta Nacional 250. La camioneta volcó y quedó con las ruedas hacia arriba, generando una escena de desesperación en plena madrugada.

La esposa del conductor, su hija y un matrimonio amigo fueron trasladados en primera instancia al hospital de Lamarque. Allí recibieron las primeras atenciones médicas, pero la gravedad del cuadro de la joven obligó a su derivación a Viedma. Lamentablemente, falleció durante el trayecto, a la altura de General Conesa.

En el lugar trabajaron efectivos del Destacamento Vial Pomona, Bomberos de San Antonio Oeste y Lamarque, personal de Seguridad Vial de General Conesa, ambulancias de la región y el Gabinete de Criminalística de Luis Beltrán. Las pericias buscan determinar con precisión las causas del vuelco que enluta al Alto Valle.

El vuelco dejó dos muertos y tres heridos en la rotonda del Solito.

El siniestro ocurrió en la primera hora del día, en un tramo conocido por su complejidad y que vuelve a quedar bajo la lupa tras este nuevo episodio fatal. Según confirmaron desde el Destacamento Vial Pomona, que intervino por jurisdicción, el utilitario circulaba en dirección sur cuando, por causas que aún se investigan, el conductor no logró dominar el vehículo al tomar la rotonda.

Como consecuencia de esa maniobra fallida, la Kangoo salió despedida hacia el interior del anillo vial y, debido al marcado desnivel del terreno, terminó volcando de manera brutal. El vehículo quedó completamente invertido, con las cuatro ruedas hacia arriba, una imagen que refleja la violencia del impacto y que anticipaba el peor desenlace. El hecho generó profundo dolor en General Roca, ciudad de origen de la familia, y en toda la región.