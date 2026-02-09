El rescate se dio en Villa La Angostura, donde personal de la Prefectura Naval Argentina asistió a dos personas que se encontraban a bordo de una embarcación y no podían regresar a la costa debido a condiciones meteorológicas adversas.

Relataron que el episodio comenzó cuando una mujer se comunicó con la Fuerza pidiendo ayuda, ya que había sido sorprendida por un aumento repentino en la intensidad del viento y el oleaje mientras navegaba en el lago Nahuel Huapi, lo que impedía el retorno de manera segura.

De inmediato, efectivos de la Autoridad Marítima nacional se dirigieron al lugar, tomaron contacto con la víctima, que se encontraba a bordo junto a su esposo, y procedieron a su traslado hasta un camping.

Una vez en tierra, se constató que ambas personas se encontraban en buen estado general de salud y no requirieron atención médica.