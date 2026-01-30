Lucas Paquetá (28 años de edad) fue presentado en Río de Janeiro como el flamante refuerzo de Flamengo que pagará al West Ham inglés la suma de 41,25 millones de euros, estableciendo un nuevo récord en el mercado de pases del fútbol sudamericano.

Titular y figura de la Premier League, el brasileño hizo fuerza por dejar Londres, donde era un ídolo total, luego de superar una investigación por su supuesta participación en apuestas deportivas, algo que la dirigencia inglesa expresó como determinante en su desgate final para querer abandonar el país británico.

La millonada acordada será abonada a lo largo de 24 meses, lo que refuerza el deseo del futbolista por concretar su salida, pese a que el técnico y el club europeo no querían saber nada de su partida. Además, el West Ham pelea por la permanencia en la que se considera la mejor liga del mundo.

El 20 del Mengao

Paquetá fue presentado en Brasil como la estrella que es y en uno de los clubes más populares del mundo lucirá la camiseta número 20, tanto en los certámenes nacionales como en la próxima Copa Libertadores.

Paquetá sonriente con la número 20 del Flamengo que utilizará en este 2026.

Además, el talentoso mediocampista lucha por ganarse un lugar en la nómina de Carlo Ancelotti para jugar el próximo mundial. Sus convocatorias al combinado nacional también habían quedado en un impás durante el lapso de tiempo en que se lo investigó.

El récord anterior de una transferencia concretada en Sudamérica por una figura también era del fútbol de Brasil y había sido el Cruzeiro de Belo Horizonte cuando le pagó al Zenit de Rusia nada menos que 27 millones de euros por Gerson.