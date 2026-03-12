La próxima edición de la Finalissima, el duelo que enfrenta a los campeones de América y Europa, quedó envuelta en un inesperado tironeo político y deportivo. El partido que pondrá cara a cara a la Selección Argentina de fútbol y a la Selección de fútbol de España todavía no tiene sede confirmada y el debate se intensificó en las últimas horas.

El plan original contemplaba disputar el encuentro en Doha, en Qatar, pero el escenario cambió por completo a raíz del conflicto bélico que atraviesa la región. Ante la falta de garantías de seguridad, tanto UEFA como CONMEBOL comenzaron a analizar alternativas para trasladar el partido a otro continente.

En ese contexto apareció con fuerza la propuesta de España: que la Finalissima se dispute en el mítico Estadio Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid. Desde la dirigencia del fútbol español consideran que el escenario reúne todas las condiciones para albergar un evento de esa magnitud y entienden que, con la mayoría de los futbolistas jugando en Europa, sería una opción lógica.

Sin embargo, la idea no cayó bien en la dirigencia del fútbol argentino. Desde la Asociación del Fútbol Argentino entienden que el partido debería jugarse en una sede neutral para evitar cualquier tipo de ventaja deportiva para uno de los protagonistas.

Mientras se multiplican las negociaciones entre las confederaciones, sobre la mesa también aparecieron otras sedes posibles como Wembley Stadium en Londres, el Hard Rock Stadium en Miami o incluso escenarios en Lisboa. No obstante, cada alternativa presenta complicaciones logísticas o de calendario.

A la espera de una definición oficial, el duelo que enfrentará al campeón de la Copa América 2024 con el ganador de la Eurocopa 2024 promete convertirse en uno de los grandes espectáculos del calendario internacional. Pero antes de que la pelota ruede, la primera batalla parece jugarse fuera de la cancha: la de elegir dónde se disputará la Finalissima.