Claudio "Chiqui" Tapia transita el cierre de año más difícil desde que asumió como presidente de AFA (Asociación del Fútbol Argentino). Después de la concesión a Rosario Central del título de “campeón de Liga 2025” por haber sido el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual y el posterior castigo a Estudiantes de La Plata por boicotear el pasillo que se le había ordenado realizar al Canalla por ese campeonato adjudicado ayudaron a la pérdida de imagen positiva. El reciente allanamiento a la sede de calle Viamonte por la Causa de Sur Finanzas fue otra complicación que se sumó al mandamás del fútbol argentino.

Sin embargo, en las últimas horas el máximo mandatario del fútbol argentino encontró expreso apoyo en dirigentes del fútbol del interior nucleados en el Consejo Federal, quienes tras una reunión en la que se repasaron “los logros alcanzados colectivamente por las Ligas, los clubes y las selecciones de cada rincón del país” firmaron un documento de apoyo a la actual gestión, entre ellos el neuquino Néstor Mingot, expresidente de la Asociación Deportiva Centenario y actual presidente de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe).

“Los Delegados y Asambleístas del Consejo Federal del Fútbol Argentino nos reunimos hoy para reafirmar, una vez más, que el futbol del interior no sólo crece, el interior avanza, compite y conquista espacios que ayer parecían imposibles“, anuncia el documento.

Entre esos logros, se destacó que cada vez hay más clubes federales compitiendo en los torneos nacionales, que fue un año récord de participación en torneos federales juveniles, tanto en la rama masculina como femenina; que se modernizaron los sistemas de registro, que se realizan capacitaciones permanentes y gratuitas para árbitros, dirigentes, entrenadores y personal administrativo, que se han ordenado como nunca antes los calendarios de las competencias federales y que hubo un fortalecimiento institucional de las Ligas del interior del país .

El presidente de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe) unos de los dirigentes que firmó el apoyo a Tapia y Toviggino

“Estos logros no son casualidad. Son fruto de un modelo que se sostiene porque tiene conducción. Y esa conducción tiene nombre y apellido: Pablo Toviggino. Su liderazgo es inclaudicable, y será respaldado en cada rincón del país”, expresó el comunicado haciendo referencia a la mano derecha que tiene Claudio Tapia en AFA. Y agregó: “Junto a Pablo Toviggino y junto al Presidente de la AFA, Claudio Tapia, el Fútbol Argentino seguirá creciendo de la forma más justa y federal posible, como lo viene haciendo desde que asumió esta gestión”.

Poniendo en evidencia la sensación de que recientemente se han realizado maniobras para desestabilizar a las autoridades de AFA y el Consejo Federal, donde el propio presidente de Argentina Javier Milei tomó partido por su enemistad de larga data con Claudio Tapia, los 22 dirigentes que firmaron el documento expresaron también un mensaje combativo.

“Al interior no se le gana con operaciones mediáticas, con presiones, con allanamientos ni con discursos vacíos. Si le quieren ganar al interior, que entrenen, que trabajen y que lo hagan en la cancha. Porque ahí, en el césped, en la tierra, en el barro, en el frio, en el calor, en la nieve y en el viento de todas las regiones del país, es donde se construye la verdad del fútbol. Y ahí el interior se planta, compite y se defiende”.

¿Qué dirigentes firmaron el documento?

Los 22 dirigentes del fútbol del interior del país que firmaron el documento en apoyo a la actual gestión de Chiqui Tapia en AFA y Pablo Toviggino en el Consejo Federal fueron Andrés Alderete, Secretario General de la Federación Sanjuanina de Fútbol; Paola Soto, de la Liga del Valle; Néstor Mingot, presidente de la Liga de Neuquén; Jorge Jofré, presidente de la Liga Formoseña; Claudio Yopolo, presidente de la Liga Deportiva del Oeste; Néstor Beltrame, presidente de la Federación Cordobesa de Fútbol; Mario Echavarría, presidente de la Federación Sanluiseña de Fútbol; Alfredo Iriart, presidente de la Liga del Partido de la Costa; Jorge Garavano, presidente de la Liga de Salto; Osvaldo Romano, presidente de la Liga de Rosario de la Frontera; Nasif Farías, presidente de la Federación Sanjuanina de Fútbol; Javier Treuque, vicepresidente de AFA; Osvaldo Davies, vicepresidente de la Liga del Valle; Mario Giammaría, presidente de la Liga Rosarina; Darío Zamoratte, presidente de la Liga Tucumana; Gustavo Marcial, presidente de la Liga Santamariana; Gabriel Godoy, presidente de la Liga Riojana; Alfredo Iturri, vicepresidente de la Liga Cultural; Luis Luque, presidente de la Liga Cañadense; Rubén Alderete, vicepresidente de la Federación Jujeña de Fútbol; Héctor Martínez, presidente de la Liga de Fútbol Centro; y David Forconi, vicepresidente de la Liga Deportiva del Oeste.