El crecimiento de las plataformas de apuestas online encendió una señal de alarma en el campo de la salud mental. En diálogo con Mejor Informado, el médico psiquiatra Marcelo Cetkovich, integrante de Ineco Argentina, explicó cómo estas aplicaciones aprovechan mecanismos del cerebro para generar conductas repetitivas y por qué los adolescentes constituyen el grupo de mayor riesgo.

Un cerebro en desarrollo frente a estímulos diseñados para enganchar

Cetkovich señaló que tanto las redes sociales como las plataformas de apuestas digitales fueron diseñadas utilizando conocimientos de las neurociencias. “Detectaron que el cerebro responde a ciertas claves que favorecen la repetición de conductas”, explicó.

Según el especialista, el mecanismo central es la dopamina, un neurotransmisor asociado a la curiosidad, la motivación y la formación de hábitos.

“El pico de dopamina no aparece cuando sabés si ganaste o perdiste, sino en el momento mismo de apostar. Eso es lo que refuerza la conducta”, detalló.

En los adultos, el lóbulo frontal —encargado de inhibir impulsos— suele permitir un mayor control. En cambio, en adolescentes ese sistema aún no está completamente maduro, lo que facilita el desarrollo de conductas compulsivas cuando el acceso es simple y permanente.

Apuestas online: una práctica reciente, un problema en expansión

Las apuestas digitales comenzaron a expandirse con fuerza a partir de 2017 y 2018, de la mano del uso masivo del teléfono celular. Para Cetkovich, la combinación entre disponibilidad constante y refuerzos inmediatos vuelve a esta práctica especialmente riesgosa para los más jóvenes.

Por ese motivo, remarcó que en algunos países ya se discute la necesidad de legislar límites de acceso a dispositivos digitales en niños y adolescentes.

Señales de alerta en adolescentes

El psiquiatra enumeró algunos síntomas tempranos que pueden advertir sobre una posible adicción a las apuestas online:

Falta de atención en actividades cotidianas

Aislamiento y ensimismamiento

Ansiedad o preocupación persistente

Uso intenso y concentrado del celular

Cambios de conducta repentinos

“Se los ve volcados al teléfono, realmente concentrados en algo que es más atrapante que el consumo habitual de redes”, explicó.

Tecnología y salud: riesgos y oportunidades

Pese a las advertencias, Cetkovich sostuvo una mirada optimista sobre la tecnología aplicada a la salud. Recordó que hoy existen dispositivos digitales que permiten, por ejemplo, monitorear en tiempo real a personas con diabetes y enviar datos directamente a los médicos.

“La inteligencia artificial y los dispositivos digitales van a ampliar el acceso a la salud”, afirmó. En regiones de Latinoamérica donde escasean médicos y profesionales de la salud mental, estas herramientas pueden convertirse en un recurso clave para llegar a poblaciones desatendidas.

Un desafío doble para los próximos años

Para el especialista, el desafío será doble: prevenir y tratar el uso compulsivo de dispositivos digitales, sin perder de vista su enorme potencial como herramienta sanitaria.

“El recurso digital se volvió extraordinario porque permite llegar a personas a las que hoy no estamos llegando”, concluyó.

La entrevista: