La Fiesta de la Confluencia vive su cierre de jornada con Karina ya sobre el escenario principal de la Isla 132. Pasada la medianoche, la indiscutida reina de la cumbia salió a escena y puso a bailar a miles de personas que se quedaron para disfrutar del tramo final de la noche.

Desde los primeros minutos, La Princesita mostró su conexión con el público, con un repertorio cargado de clásicos que invitan al canto y al baile. El predio respondió con palmas, coros y una energía constante, en una postal que refleja el clima encendido que se vive en la madrugada neuquina.

El show avanza con historias de amor y desamor, uno de los sellos del repertorio de Karina, y una puesta en escena pensada para sostener la intensidad hasta el final. La Isla 132, colmada, se transforma en una pista de baile gigante, acompañando cada canción.

Con el recital en pleno desarrollo, Karina confirma por qué es una de las figuras más queridas y vigentes de la música popular argentina. El cierre de la jornada en la Fiesta de la Confluencia ya está en marcha y la cumbia se adueña de la madrugada.