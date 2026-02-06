Dos partidos le darán continuidad a los 32avos de final de la Copa Argentina, primera instancia de este 2026 para Riestra que derrotó a Deportivo Maipú 1 a 0 en cancha de Estudiantes de Caseros y Barracas Central empata ante Temperley en cancha de Arsenal de Sarandí por 2 a 2.

Los dos clubes porteños más observados del país ante rivales del ascenso, sin VAR y poco atractivos deportivos como para hacer explotar el rating. Sin embargo, la atención futbolística estará puesta en ambos escenarios.

Ambos equipos de primera división vienen de ser rivales entre sí por el Apertura 2026 en la Liga Profesional. Por supuesto que el mano a mano en el estadio Claudio Chiqui Tapia no tuvo derrotados ni vencedores, y no quedó exento de polémicas.

El mano a mano en Caseros tiene una historia ya que en 2023, Riestra y Deportivo Maipú fueron rivales en la final del Reducido de segunda división, victoria que le valió al equipo del Bajo Flores su ascenso a la máxima.

Deportivo Maipú enfrentará a Riestra en Caseros.

Aunque ahora es otra historia diferentes planteles, los hinchas sí tiene memoria y lo viven de una manera muy especial. Al término del primer tiempo, el equipo de la Liga Profesional alcanzó el gol en un jugada personal de Ángel Stringa a los 43 minutos.

En el complemento, aunque los cuyanos empujaron y jugaron en campo rival buscando el empate, no pudieron nunca generar real peligro contra el arco que defendió Iván López. De esta manera, Riestra logró avanzar a la próxima llave de la competencia.

Formaciones

Riestra: Iván López; Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Nicolás Caro Torres, Rodrigo Sayavedra , Pedro Ramírez; Ángel Stringa, Nicolás Watson, Mateo Ramírez; Nicolás Benegas, Ramón González. DT: Gustavo Benítez.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Nicolás Fernández; Gastón Mansilla, Mirko Bonfigli, Marcelo Eggel, Juan Pablo Gobetto; Tomás Silva, Felipe Rivarola. Alexis Matteo.

Un escenario casi olvidado

De los cuatro protagonistas coperos del jueves, quien más historia tiene en el certamen es el equipo del Sur. Temperley pisó semifinales en 2018 y entre sus proezas cuenta con una eliminación a River vía penales.

Temperley será acompañado por miles de hinchas en su visita a la cancha de Arsenal de Sarandí por la Copa Argentina.

No es fácil, pero los dirigidos por Nicolás Domingo buscarán ratificar su chapa en la cancha de Arsenal de Sarandí, una cancha olvidada en el nuevo Siglo y en la que están ganando, provocando el segundo cimbronazo de esta primera ronda. El otro fue el éxito de Midland ante Argentinos Juniors. Valentino Aguiñagalde pasando la media hora y Valentino Werro a dos descanso se anotaron en la ficha del partido con la cabeza.

A los 11 del complemento, también de cabeza, Barracas llega al descuento por intermedio de Facundo Bruera que ganó en la salida de un tiro de esquina.

A falta de 9 minutos para el final, nuevamente Bruera alcanza la remontada para el Guapo.

Formaciones

Barracas Central: Juan Espínola; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Gonzalo Maroni, Iván Tapia; Gonzalo Morales, Facundo Bruera. DT: Rubén Insúa.

Temperley: Ezequiel Mastrolia; Valentino Werro, Santiago Flores, Gian Nardelli, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Gerónimo Tomasetti, Adrián Arregui, Luciano Nieto, Gabriel Esparza; Marcos Echeverría, Gabriel Hauche. DT: Nicolás Domingo.