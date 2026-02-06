¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 06 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Multitudinario festival

270 mil asistentes en el primer día de la Fiesta de la Confluencia: las mejores fotos

El primer día de Fiesta ya superó las expectativas y se espera que con el pasar de los días el público vaya aumentando.

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Viernes, 06 de febrero de 2026 a las 00:31
PUBLICIDAD
Fotos Anahí Cárdena.

Con el show de Karina La Princesita comenzando pasadas las 00, finalizó el primer día de la 13 edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia. Hubo una gran convocatoria y una grilla marcada por la cumbia, con Migrantes, Rombai, Luciano Pereyra y Karina.

Los Berbel agregaron la dosis de folklore y orgullo neuquino, cantando el himno y pidiendo por los incendios. También Nube y Erika Sofia se consagraron en el gran escenario tras ganar el Pre Confluencia.

En fotos, así finalizó la primera noche de la Fiesta, con el sol cayendo y una postal de familias y amigos bailando al ritmo de la cumbia.

Fotos Anahí Cárdena.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD