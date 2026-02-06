Con el show de Karina La Princesita comenzando pasadas las 00, finalizó el primer día de la 13 edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia. Hubo una gran convocatoria y una grilla marcada por la cumbia, con Migrantes, Rombai, Luciano Pereyra y Karina.

Los Berbel agregaron la dosis de folklore y orgullo neuquino, cantando el himno y pidiendo por los incendios. También Nube y Erika Sofia se consagraron en el gran escenario tras ganar el Pre Confluencia.

En fotos, así finalizó la primera noche de la Fiesta, con el sol cayendo y una postal de familias y amigos bailando al ritmo de la cumbia.