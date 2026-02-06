El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico del tiempo para este viernes 6 de febrero en la provincia de Neuquén. La jornada estará marcada por condiciones estables, cielo mayormente algo nublado durante el día y despejado hacia la noche, con temperaturas agradables y sin probabilidad de precipitaciones en las principales localidades.

Cómo estará el tiempo en Neuquén este viernes

Neuquén Capital: máxima de 28 grados

En la ciudad de Neuquén, el viernes comenzará con cielo algo nublado y una temperatura de 17 grados durante la madrugada, con viento del sudoeste entre 23 y 31 km/h. Por la mañana se espera un ascenso térmico hasta los 23 grados, con viento del sur. Durante la tarde, la temperatura alcanzará los 28 grados, con viento del oeste entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche, el cielo estará despejado y la temperatura rondará los 24 grados, con viento leve del este.

Interior de la provincia: amplitud térmica y buenas condiciones

En Zapala, el día iniciará con 6 grados y cielo algo nublado, con viento leve del sudoeste. Con el correr de las horas, la temperatura ascenderá de forma marcada hasta alcanzar los 27 grados por la tarde, con viento del oeste. Por la noche, se prevé cielo despejado y una temperatura cercana a los 23 grados.

San Martín de los Andes tendrá una mañana fresca, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 13 grados y cielo algo nublado. Durante la tarde, el termómetro llegará a los 24 grados, con viento leve del oeste, y hacia la noche el cielo se presentará despejado, con una temperatura estimada en 19 grados.

En Chos Malal, el viernes comenzará con 10 grados y cielo algo nublado. La temperatura subirá progresivamente hasta alcanzar los 27 grados durante la tarde, con viento del oeste entre 13 y 22 km/h. Por la noche, el cielo estará despejado y la temperatura descenderá hasta los 18 grados.