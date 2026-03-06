Franco Colapinto vivió un arranque complicado en su debut como piloto titular de Alpine en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Australia. En la segunda práctica libre (FP2), el argentino terminó en el puesto 18 con un tiempo de 1m22s619, pero lo que llamó la atención fue una molestia que sufrió al finalizar la sesión.

Las cámaras captaron el momento en que Colapinto se llevó la mano a uno de sus ojos mientras salía del paddock, gesto que evidenció un malestar. El equipo rápidamente le ofreció gotas para aliviar la incomodidad, buscando que pudiera recuperarse para las próximas actividades.

Los registros de la FP1 de los Alpine

En la primera práctica libre (FP1), Colapinto había quedado 16° con un registro de 1m23s325, mostrando cierta mejoría en la segunda tanda a nivel de tiempos, pero sin lograr un rendimiento destacado en un circuito exigente como el de Australia.

Por su parte, Pierre Gasly, compañero de equipo en Alpine, tampoco logró brillar en las sesiones iniciales. El francés finalizó 17° en la FP1 y mejoró un lugar para quedar 16° en la FP2 con un tiempo de 1m22s167, apenas por delante de Colapinto.

Desde Alpine reconocieron que el inicio en Australia no fue el ideal. En sus redes sociales oficiales expresaron: "No es el día más fácil: hay algo de trabajo que hacer", al mismo tiempo que mostraron a sus pilotos analizando datos en los monitores para encontrar soluciones.

Colapinto sufrió molestias y Alpine espera mejorar en Australia

La escudería mantiene el optimismo de cara a la tercera práctica libre (FP3) que se llevará a cabo este viernes 6 de marzo entre las 22:30 y 23:30 horas de Argentina. Luego, la clasificación será el sábado 7 desde las 02:00, momento clave para mejorar posiciones en la parrilla de salida.

El desafío para Colapinto y Gasly será superar las dificultades iniciales y encontrar el ritmo necesario para competir en un campeonato que exige máxima concentración y rendimiento desde el primer momento.