Franco y Dardo Balboa siguen escribiendo páginas doradas dentro del canotaje zonal. La dupla de hermanos consiguió este fin de semana su tercera Regata del Rio Negro como compañeros, especial por ser la edición 50, “Se hacen muchos sacrificios y por suerte tienen sus frutos, esto nos deja muy contento”.

Ganadores de la edición 2018, volvieron en el 2023 donde se quedaron nuevamente con el título, y ahora en el 2026 consiguieron su tricampeonato como equipo. Los hermanos Balboa siguen sumando estrellas a una carrera llena de sacrificios, y que supo tener una medalla de bronce en el mundial del 2019.

“Desde entrada sabíamos que las primeras etapas éramos locales, así que buscamos hacer una diferencia ahí, volverlas dura y exigida para que los rivales sientan el cansancio. En la tercera etapa mantuvimos la punta y en la cuarta pudimos hacer una gran diferencia con el resto de los competidores” Analizó Franco, quien resaltó que fue clave estar bien de la cabeza, y el conocimiento de ambos a la hora de remar.

“Los que entrenan con nosotros ven el sacrificio y el compromiso que tenemos, más la responsabilidad de representar a la provincia y la familia".

La vida del deportista siempre es sacrificada, principalmente en el plano amateur, Para los Balboa es una vida relacionada al canotaje, Dardo fabrica Kayaks, mientras que Franco es profesor de canotaje. Sumar a ello, sus hermanos también están relacionados con la fabricación de los elementos.

“Dardo es de los mejores fabricantes del país, va mejorando día a día, tenemos embarcaciones que están a la altura de las mejores del mundo, a nosotros nos permite probar y tener un plus para saber que nos viene mejor para funcionar”.

Le K2 senior ganador se quedó con los boletos al descenso del Sella, “la regata más importante de todas y con un gran nivel y que pudimos competir. Se hacen muchos sacrificios y por suerte tiene sus frutos, esto nos deja muy contento”.

Tres regatas ganadas como equipo (La quinta de franco) una medalla mundialista en el 2019, y la continuidad de un trabajo de dos referentes del agua, que trabajan por y para el canotaje neuquino.