El segundo ciclo de Marcelo Gallardo como director técnico de River llegó a su fin de una manera abrupta e incómoda. El anuncio del propio Muñeco de que no seguirá al frente del equipo generó conmoción, aunque varios factores internos ya anticipaban el final de la historia. Uno de los puntos neurálgicos fueron los refuerzos: el Millonario desembolsó un total de 85 millones de dólares en incorporaciones, muchas pedidas por el propio DT, que no dieron los frutos esperados.

El fuerte desembolso económico realizado repartido entre cuatro mercados de pases vio a River sumar un total de 20 futbolistas, varios de ellos solicitudes específicas del entrenador, quien también tuvo un rol activo en las negociaciones. Los campeones del mundo Germán Pezzella, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña fueron los primeros refuerzos de impacto, sin embargo su rendimiento no alcanzó las expectativas.

Montiel, de los pocos "repatriados" que no es reprobado por el público.

A ellos se sumaron eventualmente otros ex dirigidos por el Muñeco como Lucas Martínez Quarta (USD 7.6 millones)y Sebastián Driussi (10 millones de dólares), mientras que otras llegadas como la de Maximiliano Salas (9 millones de la moneda estadounidense) o Kevin Castaño (USD 15 millones). Además, llegaron viejos anhelos de Gallardo de su anterior etapa como Fabricio Bustos y Maximiliano Meza. Ninguno terminó justificando la inversión dentro de la cancha.

Castaño y un retrato del ciclo Gallardo: tras costar 15 millones de dólares, no es titular fijo hace varios meses.

En términos estadísticos, en este segundo capítulo el Muñeco dirigió un total de 85 partidos con un balance de 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas, lo que representa una efectividad del 53,72%. Pese a que el porcentaje está encima de la media por poco, la falta de títulos y los resultados negativos sumado al poco juego y la cantidad de variantes del DT, sobre todo en el tramo final de esta etapa, echan luz sobre lo que fue su gestión. El último tramo fue especialmente crítico: River se convirtió en el equipo que más veces perdió en las últimas 15 fechas de la Liga Profesional con un total de 10 derrotas en ese período.