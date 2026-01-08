River sigue moviéndose fuerte en el mercado de pases y en plena pretemporada en San Martín de los Andes presentó oficialmente a su tercer refuerzo. Matías Viña ya posó con la camiseta del Millonario y firmó su vínculo con el club para sumarse al plantel dirigido por Marcelo Gallardo.

El lateral izquierdo uruguayo llega a River a préstamo hasta diciembre, con un cargo cercano al medio millón de dólares y una obligación de compra de cinco millones por el ciento por ciento de su ficha. La firma se realizó junto al presidente Stéfano Di Carlo, el secretario general Agustín Forchieri y el gerente de fútbol Mariano Barnao.

Viña ya se encuentra entrenando con el resto del grupo desde el domingo y fue presentado formalmente este miércoles. Su llegada se da en un momento clave, teniendo en cuenta que Marcos Acuña arrastra una molestia persistente en el dedo gordo del pie, producto de un pisotón sufrido tiempo atrás, que le genera dolor y condiciona su continuidad.

El flamante refuerzo podría sumar sus primeros minutos en los amistosos que River disputará en Uruguay durante enero: el 11 frente a Millonarios y el 17 ante Peñarol, ambos encuentros previstos como parte de la puesta a punto del equipo antes del inicio de la competencia oficial.

Con 28 años, Viña cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol sudamericano y europeo. Surgido en Nacional, fue transferido al Palmeiras en 2020, donde se destacó y conquistó dos Copas Libertadores. En 2021 dio el salto a Europa para jugar en la Roma, club con el que ganó la UEFA Conference League bajo la conducción de José Mourinho.

Tras pasos a préstamo por Bournemouth y Sassuolo, regresó a Sudamérica para sumarse al Flamengo en 2024. Allí volvió a consagrarse campeón de la Copa Libertadores y ahora inicia un nuevo desafío en el fútbol argentino, con el objetivo de aportar experiencia, recorrido internacional y competencia interna en el lateral izquierdo de River.