Por fuera de las polémicas que lo envuelven, Barracas Central hizo historia y logró clasificar por primera vez a la Copa Sudamericana. En ambos semestres integró el lote de los clasificados a los octavos de final de los campeonatos y logró el último cupo a la competición internacional por la tabla anual gracias a la consagración de Lanús. Sin embargo, un requisito en el reglamento de CONMEBOL puede comprometer su participación.

En vísperas de lo que será su primera participación en una competencia internacional, este logro podría caerse abruptamente si no cumple con la exigencia de tener un equipo de fútbol femenino. Por reglamento de la Conmebol, Barracas, que no posee un plantel profesional en la rama femenina, está obligado a presentarlo para ser parte de la Copa Sudamericana 2026, ya que la máxima institución que regula el fútbol en Sudamérica impuso esta norma para seguir con la inclusión de las mujeres en el fútbol.

Luego de conocer esto, el Guapo sacó un comunicado en sus redes sociales que, aunque sin especificar la medida de fundar el fútbol femenino dentro del club, asegura que es algo que la institución está dispuesta a implementar para no ser descalificada: “Barracas Central cumplirá con todos los requisitos que exige la normativa a fin de poder participar en una copa internacional durante el próximo año“, dice el escrito. Desde ya que Claudio Tapia colaboraría a solucionar este percance en su rol presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

El antecedente similar que sucedió hace poco tiempo se vivió con Patronato. El conjunto entrerriano se consagró campeón de la Copa Argentina en 2022 y se ganó el derecho a jugar la Copa Libertadores del año siguiente a pesar de haber descendido. Fue desde 2023 cuando implementó oficialmente el fútbol femenino, disciplina que no figuraba en el club entrerriano y tiene vigencia desde entonces.