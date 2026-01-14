Manchester City dio un paso firme rumbo a la final de la Carabao Cup y lo hizo con la firma de uno de sus refuerzos más recientes. En un St. James’ Park que llevaba 13 partidos sin conocer la derrota, el equipo de Pep Guardiola se impuso por 2-0 ante Newcastle en la ida de las semifinales, con Antoine Semenyo como protagonista principal.

El delantero ghanés, por el que el City desembolsó una cifra millonaria en el último mercado de pases, volvió a responder con goles. Abrió el marcador en un partido cerrado y exigente, y confirmó que su adaptación al equipo fue inmediata.

El primer tiempo mostró a dos equipos decididos a atacar. Newcastle intentó imponer intensidad y presión alta, mientras que el City apostó a la posesión y a su habitual movilidad ofensiva. Las situaciones no faltaron, pero la falta de precisión mantuvo el marcador en cero hasta el descanso.

La respuesta no tardó en llegar. A los ocho minutos, Jérémy Doku desbordó por la izquierda, amagó y sacó un centro preciso al corazón del área chica. Allí apareció Semenyo para empujarla y marcar el 1-0, su segundo gol desde que fue presentado oficialmente.

El propio Semenyo volvió a convertir minutos más tarde, pero su tanto fue anulado tras revisión del VAR por una posición adelantada previa de Erling Haaland, que intervino en la jugada. Lejos de desordenarse, el City mantuvo el control del partido y esperó su momento.

Con Newcastle volcado al ataque y buscando el empate incluso en los minutos de adición, llegó el golpe final. Rayan Aït-Nouri y Rayan Cherki construyeron una jugada de alto vuelo, con un taco incluido del francés, que terminó con Cherki definiendo cruzado para el 2-0 definitivo. Una acción colectiva que reflejó la identidad del equipo de Guardiola.

El City se vuelve a Manchester con una ventaja importante y con la sensación de haber superado una prueba compleja como visitante. La revancha se jugará el próximo 4 de febrero en el Etihad Stadium, donde los Citizens buscarán cerrar la serie y meterse en una nueva final.